8 sĩ quan Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 8 sĩ quan quân đội lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ thuộc Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết các sĩ quan được cử đi lần này đều là những cán bộ ưu tú, được các cơ quan, đơn vị tín nhiệm đề cử, được tuyển chọn từ các đơn vị như: Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội,... Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ sự trân trọng, chúc mừng 8 sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đầy vinh quang, trách nhiệm, tự hào nhưng cũng rất gian nan, vất vả. Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho 8 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Trần Nam). Thượng tướng Chiến rất tin tưởng các sĩ quan đi nhận nhiệm vụ lần này trên cương vị nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, quân đội đã cử được gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ông mong muốn số lượng này tiếp tục tăng lên và tăng nhanh trong thời gian tới. Chủ trương của Quân ủy Bộ Quốc phòng là mở rộng quy mô, hình thức, vị trí, số lượng tham gia và tăng tỷ lệ nữ. Thượng tướng Chiến yêu cầu các sĩ quan đi làm nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn vì tình hình an ninh hết sức phức tạp, khó lường. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Trần Nam). Để bảo đảm tốt nội dung này, ông yêu cầu các sĩ quan phải quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội cũng như quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại. Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mọi công tác chuẩn bị triển khai cho 8 sĩ quan đã cơ bản hoàn tất, tất cả đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường. Trước đó Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã làm tốt công tác tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khả năng ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. 8 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này gồm: 1. Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, thay thế Trung tá Đỗ Thị Hiếu, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu huấn luyện, phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 2. Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, thay thế Đại úy Lê Sơn Tùng, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu trang bị, phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 3. Thiếu tá Duy Văn Sơn, thay thế Trung tá Đỗ Văn Thông, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tác chiến, phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 4. Đại úy Lê Văn Chiến, thay thế Thiếu tá Trịnh Văn Hưng, đảm nhiệm vị trí sĩ quan xử lý và phân tích thông tin tình báo, Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 5. Trung úy Nguyễn Huyền Anh, thay thế Đại úy Nguyễn Phương Linh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan thông tin - truyền thông, phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 6. Thượng úy Phùng Minh Cường, thay thế Đại úy Nguyễn Hải Duy, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu tình báo, phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. 7. Thiếu tá Lê Thị Bích Ngọc, thay thế Đại úy Phạm Vũ Huy Hiệp, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu, phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan. 8. Đại úy Vũ Nguyệt Anh, thay thế Thiếu tá Vũ Hương Thùy, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự, phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan. Đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại 3 phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc.