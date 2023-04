8 chuyến bay giải cứu, nhóm cựu cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Malaysia đút túi 11,6 tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội...

Trong số này, 4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Trần Việt Thái (cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia), Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố cáo các cán bộ Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Malaysia thu tiền trái quy định của công dân Việt Nam đã chấp hành xong án phạt tù, đang ở trong các “trại chờ” của Malaysia (người mãn hạn tù), trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa họ về nước trong đại dịch COVID-19.

Ông Trần Việt Thái.

Kết quả điều tra, xác định, tháng 5/2020, bị can Trần Việt Thái được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia (Đại sứ), có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ĐSQ Việt Nam tại Malaysia. Ông Thái là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam ở Malaysia về nước trong đại dịch COVID-19.