7 sự thật ít biết về Châu Hải My

Ngày 15/12, Sohu đưa tin Châu Hải My qua đời để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên mạng xã hội, từ khóa "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược" nhận được hàng trăm triệu lượt tương tác. Cùng với đó, những câu chuyện về cuộc đời của Châu Hải My cũng được kể lại.

Theo Sohu, nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ trong quá trình hợp tác quay phim với Châu Hải My, anh không dám cầm tay chặt, hay va chạm vì Châu Hải My rất dễ thâm tím. Đây là dấu hiệu nữ diễn viên bị bệnh Lupus ban đỏ. Tuy nhiên, Châu Hải My muốn giấu bệnh, cũng không muốn mọi người đối xử đặc biệt với mình. Do đó, khi Dương Cung Như tiết lộ bệnh tình của Châu Hải My với truyền thông, nữ nghệ sĩ tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí hai người còn có khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

Ngoài ra, truyền thông Hong Kong tiết lộ trong quá trình làm việc tại TVB, Châu Hải My từng bị sàm sỡ trên phim trường. Theo đó, khi đóng một cảnh quay với đông diễn viên quần chúng, Châu Hải My bị một diễn viên quần chúng chạm vào ngực. Nữ diễn viên có tính cách hiền lành, không muốn làm to chuyện, may mắn, cô được một đàn anh bảo vệ, chỉ trích diễn viên quần chúng có bàn tay đi quá giới hạn.

Trong bài đăng bày tỏ sự thương tiếc của Ông Hồng có chia sẻ kỷ niệm về hai nữ diễn viên. Theo đó, Châu Hải My sau khi rời Hong Kong sang Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên đã bán phòng ở tại quê nhà. Đến khi cần quay lại Hong Kong, Trung Quốc quay phim, Châu Hải My đã thuê phòng của Ông Hồng. Cả hai chưa từng hợp tác, nhưng có mối quan hệ thân thiết nhờ sự việc này.