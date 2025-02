7 nốt ruồi là 'thần may mắn': Dù nam hay nữ sở hữu 1/7 cả đời không lo cơm ăn áo mặc, giàu có

Nói về nhân tướng học, có nốt ruồi ở mông chính là một điềm lành vì những người như vậy thường biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, biết tích luỹ tài sản và luôn gặp may mắn về tài lộc. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì họ nhất định sẽ trở nên giàu có, không thành tỷ phú cũng thành đại gia trong tương lai.

Nếu một người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thì đây chính là tướng nốt ruồi tốt mà họ may mắn có được. Những người như vậy đều mang trong mình mệnh quý phú nên công danh, sự nghiệp lúc nào cũng vượt trội so với người khác.

Đặc biệt, nếu có nốt ruồi son ở mông thì may mắn càng tăng thêm gấp bội. Hầu hết những người này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, vượng thế ngày càng tăng, tình duyên lúc nào cũng rực rỡ.

Nốt ruồi ở rốn

Theo nhân tướng học, những người sở hữu nốt ruồi ở rốn thường gặp nhiều may mắn, đặc biệt là luôn giành chiến thắng trong những cuộc cãi vã, đụng độ lớn. Nhờ được quý nhân phù trợ mà họ luôn có cách biến nguy thành an, biến xui xẻo thành may mắn.

Những người phụ nữ có nốt ruồi nằm ở rốn cũng có tướng ích phu vượng tử, họ giúp chồng xây dựng sự nghiệp, sớm sinh quý tử và nuôi dạy con cái thành tài.

Nốt ruồi ở má trái

Nốt ruồi tốt trên má trái là biểu hiện cho tài lộc và sức khỏe của người phụ nữ, đặc biệt tốt. Nếu nốt ruồi trên má gần mang tai thì người phụ nữ như vậy có trí tuệ minh mẫn, chín chắn, có thể làm chủ được cuộc sống.

Phụ nữ này luôn biết mình muốn gì vf có mục đích sống rõ sàng. Sau khi kết hôn, quý cô có nốt ruồi ở má trái còn có thể giúp cho sự nghiệp của chồng càng lên cao.

Đặc biệt nốt ruồi mọc càng đậm, càng sáng thì càng gặp nhiều may mắn, có thể chăm sóc chồng con tốt, cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm