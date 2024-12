7 món nên ăn thường xuyên tốt cho tuyến giáp

Dưới đây là 7 món ăn được các tổ chức y tế uy tín khuyến nghị để hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp. Việc duy trì tuyến giáp khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào điều trị y tế mà còn yêu cầu chế độ dinh dưỡng cân đối. Ảnh minh họa: Thu Hiền. Rong biển Rong biển là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên phong phú, một vi chất cần thiết cho sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), i-ốt là thành phần quan trọng nhất trong việc phòng ngừa bướu cổ và suy giáp. Các loại rong biển như nori, kombu và wakame nên được tiêu thụ với lượng vừa phải để tránh quá tải i-ốt. Cá hồi Cá hồi giàu axit béo omega-3 và vitamin D, cả hai đều hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể và cải thiện chức năng tuyến giáp. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Endocrinology cho thấy, vitamin D có vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tự miễn tuyến giáp như viêm tuyến giáp Hashimoto. Quả hạch Brazil Quả hạch Brazil là một trong những nguồn cung cấp selen tự nhiên dồi dào. Selen là khoáng chất cần thiết để kích hoạt hormone tuyến giáp và bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương do oxy hóa. Theo Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ (ATA), ăn 1–2 quả hạch Brazil mỗi ngày có thể đáp ứng nhu cầu selen hàng ngày và cải thiện sức khỏe tuyến giáp. Sữa chua không đường Sữa chua là nguồn thực phẩm giàu i-ốt và lợi khuẩn probiotic. Probiotic trong sữa chua không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột mà còn cải thiện khả năng hấp thụ i-ốt và giảm nguy cơ rối loạn tuyến giáp. Trứng Trứng, đặc biệt là lòng đỏ, chứa lượng lớn i-ốt và selen. Một quả trứng trung bình cung cấp khoảng 20% nhu cầu i-ốt và 16% nhu cầu selen hàng ngày. Nghiên cứu trên Nutrition Research chỉ ra rằng, trứng là thực phẩm tiện lợi và cân bằng để hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Các loại quả mọng Quả mọng như việt quất, dâu tây, và mâm xôi giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào tuyến giáp khỏi tổn thương. Theo nghiên cứu từ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể cải thiện khả năng sản xuất hormone tuyến giáp ở bệnh nhân suy giáp. Rau lá xanh Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina và cải bó xôi chứa nhiều magiê, khoáng chất quan trọng để tổng hợp hormone tuyến giáp. Nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, magiê không chỉ giúp duy trì sức khỏe tuyến giáp mà còn giảm các triệu chứng mệt mỏi liên quan đến suy giáp.