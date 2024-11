7 lưu ý trước khi cho trẻ sử dụng điện thoại

Mỗi gia đình có thể có những chuẩn mực khác nhau nhưng điều quan trọng nhất là đánh giá xem độ tuổi của con đã sẵn sàng cho những trách nhiệm đi kèm việc sở hữu một chiếc điện thoại hay chưa. 1. Phù hợp độ tuổi Điều cần được cân nhắc hàng đầu trước khi bạn mua cho con chiếc điện thoại đầu tiên đó là độ tuổi của con. Mỗi gia đình có thể có những chuẩn mực khác nhau nhưng điều quan trọng nhất là đánh giá xem độ tuổi của con đã sẵn sàng cho những trách nhiệm đi kèm việc sở hữu một chiếc điện thoại hay chưa. 2. Mục đích sử dụng Hãy xác định mục đích sử dụng điện thoại của con trước khi quyết định mua. Vì lý do an toàn, để con liên lạc với gia đình, bạn bè khi cần, vì mục đích giáo dục hay là sự kết hợp của những điều này? Việc xác định rõ mục đích sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án phù hợp. Đó có thể là chiếc điện thoại có tính năng nghe-gọi là chính, hoặc chiếc điện thoại thông minh, có tính năng nâng cao có thể tải ứng dụng để giám sát hay ứng dụng cho giáo dục. 3. Các quy tắc cần thiết lập Phụ huynh cần đặt ra những hướng dẫn và quy tắc rõ ràng cho việc sử dụng điện thoại của con. Xác định thời điểm, địa điểm con được phép sử dụng điện thoại, thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị… Việc trao đổi cởi mở về những quy tắc này sẽ giúp cả bạn và con đều thoải mái. Từ đó, con sẽ biết đâu là giới hạn để tuân thủ với thái độ tôn trọng. 4. Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến Dạy con về quyền riêng tư và an toàn trực tuyến là rất quan trọng. Bạn nên hướng dẫn con về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, thảo luận những hậu quả của việc chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Bên cạnh đó, bạn nên dạy con nhận biết và tránh các mối đe doạ trực tuyến, bắt nạt trực tuyến. Khi cho phép con sử dụng mạng xã hội, hãy thảo luận với con việc sử dụng sao cho an toàn và có trách nhiệm. Giao tiếp cởi mở với con để con thoải mái đón nhận sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, mọi lúc. 5. Cân nhắc về tài chính Trước khi mua điện thoại cho con, điều quan trọng bạn cần xem xét là sản phẩm nào phù hợp với tình hình tài chính của gia đình. Bạn cần nghiên cứu các lựa chọn khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp, từ giá cả, tính năng, độ bền của thiết bị… Nếu cần thiết thì có thể cho con của bạn tham gia cuộc thảo luận này để nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của con. 6. Cân bằng các hoạt động Thảo luận với con về tầm quan trọng của việc cân bằng thời gian sử dụng thiết bị với các hoạt động thể chất khác. Khuyến khích con nghỉ giải lao thường xuyên, như vui chơi ngoài trời, thiết lập các khu vực hoặc thời gian không sử dụng điện thoại và tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời để nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần. 7. Nêu gương Việc sử dụng điện thoại có trách nhiệm của bạn chính là tấm gương tốt cho con. Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của riêng bạn, bạn và con ưu tiên thời gian chất lượng bên nhau… Bằng cách này con sẽ học được những thói quen tích cực của bạn. Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn trải nghiệm những điều tích cực khi cho con sử dụng điện thoại. Đây cũng là cơ hội để bạn hướng dẫn con đến với thế giới kỹ thuật số, khám phá, trải nghiệm và sử dụng nó một cách an toàn, hiệu quả, trách nhiệm và vui vẻ. Theo Phụ nữ Việt Nam