7 du khách bị sóng cuốn ở Phan Thiết

Bảy du khách trong đoàn khách gồm 22 người từ TPHCM đến du lịch tại TP Phan Thiết và đặt phòng nghỉ tại một resort thuộc phường Phú Hải từ trưa 15/7.

Khoảng 15h, 7 người trong nhóm xuống tắm biển trước resort. Tuy nhiên, do sóng to và thời tiết biển xấu, nhóm du khách không may bị sóng cuốn ra xa, đuối nước. Phát hiện sự việc, nhân viên resort và người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu.