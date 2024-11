Củ cải đường là loại rau củ giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về da và có tác dụng làm đẹp hữu ích mà bạn có thể chưa biết. 7 công dụng làm đẹp của củ cải đường bạn nên biết. Đồ họa: Như Hạ 1. Chống lão hóa Củ cải đường chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao được gọi là Alpha Lipoic acid (ALA), làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Trong y học, Alpha Lipoic acid (ALA) được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp da và bảo vệ sức khỏe làn da. 2. Giúp làn da mịn màng Sắt và carotenoid dồi dào có trong củ cải đường là vị cứu tinh cho làn da khô và nứt nẻ. 3. Cải thiện làn da Củ cải đường được biết đến là có thể làm sáng làn da của bạn. Nước ép củ cải đường không chỉ là thức uống ngon mà còn có tác dụng như chất giải độc có thể thanh lọc máu của bạn. 4. Điều trị quầng thâm và bọng mắt Củ cải đường có thể giúp bạn thoát khỏi vẻ ngoài "luôn mệt mỏi". Hàm lượng sắt trong củ cải đường có thể phục hồi các tế bào bị tổn thương từ bên trong, giúp cải thiện độ sậm màu của vùng da dưới mắt. Ngoài ra, củ cải đường là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, có tác dụng phục hồi làn da. 5. Điều trị mụn trứng cá Củ cải đường có khả năng làm dịu cơn ngứa và tình trạng viêm xung quanh mụn nhờ chứa sắc tố betalain. Chúng cũng giúp kiểm soát tiết dầu để ngăn ngừa tình trạng bít tắc lỗ chân lông trên da gây ra mụn. 6. Dưỡng ẩm và làm đẹp môi Củ cải đường có đặc tính tẩy trắng và chứa các enzym giúp loại bỏ các tế bào chết. Sử dụng nước ép củ cải đường thoa lên môi thường xuyên sẽ khiến đôi môi sáng hồng, mịn màng. Vitamin C trong củ cải đường giúp làm chậm quá trình hình thành melanin, giữ cho đôi môi không bị sẫm màu.7. Giúp tóc chắc khỏeCủ cải đường giàu magiê, sắt và kali, giúp ngăn ngừa rụng tóc do thiếu dinh dưỡng. Do đó nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này trong chế độ ăn uống để cải thiện tình trạng tóc mỏng, yếu.