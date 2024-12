68.000 vé máy bay bị hủy trong một ngày, Jeju Air rơi vào khủng hoảng

Ngay sau vụ tai nạn, rất nhiều hành khách ban đầu có lịch bay với Jeju Air đã vội vã hủy vé. Hầu hết chuyến bay bị hủy diễn ra sau 9h sáng ngày 29/12, thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ngày 29/12, máy bay Boeing 737-800 do Jeju Air vận hành đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 290km. Khởi hành từ Bangkok (Thái Lan), chiếc máy bay này chở theo 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Ngay sau vụ tai nạn, rất nhiều hành khách ban đầu có lịch bay với Jeju Air đã vội vã hủy vé. Theo Jeju Air, số lượng vé bị hủy lên tới khoảng 68.000 trong khoảng thời gian từ 12h sáng ngày 29/12 đến 1h chiều ngày 30/12 (giờ Hàn Quốc). Hầu hết các chuyến bay bị hủy diễn ra sau 9h sáng ngày 29/12 (giờ Hàn Quốc), thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Trong số 68.000 lượt hủy, có khoảng 33.000 vé cho các chuyến bay nội địa Hàn Quốc và khoảng 35.000 vé các chuyến bay quốc tế. Ngay sau sự cố, Jeju Air đã đóng trang đặt chỗ trên trang web. Ngay sau vụ tai nạn, rất nhiều hành khách ban đầu có lịch bay với Jeju Air đã vội vã hủy vé (Ảnh: Jeju Air). Không những vậy, mở cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/12, cổ phiếu Jeju Air giảm tới 15,7%, xuống thấp nhất kể từ khi hãng này niêm yết năm 2015. Hiện tại, mức giảm chỉ còn 8,4%. Cổ phiếu AK Holdings - công ty mẹ Jeju Air cũng hạ 12%, thấp nhất 16 năm. Trước khi sự cố xảy ra, Jeju Air là hãng bay chi phí thấp được khách hàng ưa thích nhất Hàn Quốc nhiều năm liền. Theo Chỉ số hài lòng của khách hàng Quốc gia (NCSI) của Trung tâm Năng suất Hàn Quốc, 2023 là năm thứ 5 mà Jeju Air đứng vị trí thứ nhất kể từ năm 2018. Giới chức tài chính Hàn Quốc cho biết tổng mức bồi thường cho các bên liên quan trong tai nạn của hãng hàng không Jeju Air khoảng 1,03 tỷ USD. Bồi thường bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm sẽ do 5 công ty chi trả, gồm Samsung Fire & Marine Insurance, KB Insurance, DB Insurance, Meritz Fire & Marine Insurance và Hana Insurance. Mức trả cụ thể của từng công ty chưa được xác định. Trong cuộc họp báo ngày 29/12, ông Song Kyung-hoon, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ quản lý tại Jeju Air cho biết hãng bay sẽ cung cấp toàn bộ trợ giúp cần thiết cho các nạn nhân và gia đình của họ. Giới chức Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống rà soát trạng thái bảo hiểm của các hành khách để bảo vệ tối đa nạn nhân trong thảm kịch. Họ cũng đảm bảo 5 công ty bảo hiểm trên bồi thường đầy đủ và kịp thời cho gia đình người đã mất và bị thương. Các công ty bảo hiểm khẳng định sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân ngay khi xác minh được danh tính. Những người bị thương cũng được nhanh chóng thanh toán chi phí y tế. Sáng 30/12, máy bay Boeing 737-800 của hãng khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo đến Jeju cũng đã phát hiện ra sự cố với bộ phận càng đáp ngay sau khi cất cánh. Phi hành đoàn đã thông báo cho 161 hành khách trên chuyến bay về lỗi cơ học do sự cố càng đáp, sau đó đã đưa máy bay trở lại sân bay Gimpo.