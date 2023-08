60 người dương tính với ma túy tại cơ sở ăn uống giải trí Titan ở Tiền Giang

Chiều 13/8, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, lúc 0h20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra Công ty TNHH Ăn uống giải trí 268 Titan ở số 128 đường Phạm Thanh (phường 5, TP Mỹ Tho). Điểm kinh doanh do Nguyễn Vĩnh Hưng (SN 1980, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) làm chủ.

Công ty TNHH Ăn uống giải trí 268 Titan ở số 128 đường Phạm Thanh (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị kiểm tra bất ngờ. (Ảnh: Công an Tiền Giang)