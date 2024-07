6 tiếng kinh hoàng mắc kẹt trong tâm lũ ống

Quá trình bị lũ cuốn trôi, chân chị bị đá va đập vào dẫn đến mất máu nên không thể tự mình thoát ra khỏi vũng bùn. "Sau hơn 6 tiếng mắc kẹt, tôi được lực lượng công an, bộ đội phát hiện và giải cứu. Đến nay điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm nhất là biết tin chồng tôi đã an toàn", chị Liên chia sẻ.

Cả bản tan hoang sau trận lũ ống. Ảnh: Nguyễn Dương

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng gồm quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ được huy động đến khu vực xã Mường Pồn.

Thượng tá Lù Văn Thưởng, Trưởng Công an huyện Điện Biên chia sẻ, ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu thành công 4 hộ dân bị nước lũ cô lập.

Xác định trận lũ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Điện Biên huy động khoảng 300 cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm cứu nạn, di chuyển người, tài sản của các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, cán bộ và nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường để sơ cứu các trường hợp bị thương do mưa lũ.