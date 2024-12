6 tiếng căng thẳng, giới giải trí Hàn chấn động

Tổng thống Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh thiết quân luật sau vài tiếng, song vẫn để lại hậu quả cho ngành giải trí xứ kim chi. Hậu quả từ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố và dỡ bỏ thiết quân luật vào lúc nửa đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong ngành giải trí, theo Sports Donga. Trước tình trạng thiết quân luật được ban bố đột ngột, những người tham gia sự kiện và lịch trình đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trước đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào lúc 10h23 (giờ Hàn Quốc) ngày 3/12. Khoảng 1h sáng 4/12, Quốc hội đã thông qua nghị quyết dỡ bỏ thiết quân luật với sự tán thành của toàn bộ 190 đại biểu có mặt. Tổng thống Yoon Suk Yeol quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật khẩn cấp vào lúc 4h30 sáng cùng ngày, khoảng sáu giờ sau khi ban bố lệnh. Sáu giờ căng thẳng, giới giải trí chấn động. Ten Asia cho hay thông báo của Tổng thống là đã đưa ngành giải trí vào "báo động cao", dẫn đến việc hủy bỏ nhiều sự kiện vào 3/12. Các công ty giải trí lớn đã thông tin cho các nghệ sĩ của họ không tham dự các sự kiện theo lịch trình bắt đầu từ ngày 4/12. Trên thực tế, cuộc phỏng vấn với nữ diễn viên Seo Hyun Jin ngày 4/12 đã bị hủy do tuyên bố và dỡ bỏ thiết quân luật. Vì tình hình chính trị xảy ra ngay trước cuộc phỏng vấn nên các câu hỏi nhạy cảm liên quan có thể được đặt ra cho diễn viên.

Seo Hyun Jin (trái) và Gong Yoo trong buổi ra mắt phim The Trunk. Ảnh: Osen. Lịch phỏng vấn ngày 5/12 của Gong Yoo và Jung Yun Ha vào mùng 6/12 đang được thảo luận về việc có nên hủy hay không. Sự kiện của thương hiệu trang sức xa xỉ của Pháp dự kiến ​​tổ chức tại Galleria Luxury Hall ở Apgujeong, Gangnam-gu vào sáng 4/12 cũng bị hủy bỏ. Các diễn viên Kim Jae Young, Nam Yun Soo và Jung Eun Chae đã được lên kế hoạch tham dự sự kiện này. Hậu quả của việc ban bố thiết quân luật ảnh hưởng đến chương trình phát sóng. KBS1 đã hủy bỏ Morning yard dự kiến ​​phát sóng vào sáng nay và thay bằng bản tin đặc biệt. MBC và SBS thế sóng các bản tin đặc biệt thay cho các chương trình buổi sáng Live this morning và Good morning.

SBS bỏ ngỏ việc tổ chức bốn lễ trao giải phim, ca nhạc cuối năm. Khán giả vẫn chưa rõ liệu đài SBS tổ chức lễ trao giải cuối năm hay không. Một quan chức của SBS cho biết trong sáng 4/12: “Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra". SBS Drama Awards 2023 dự kiến ​​​​diễn ra ngày 21, SBS Gayo Daejeon vào ngày 25, SBS Trot Daejeon ngày 26 và SBS Entertainment Awards vào ngày 31/12. Đoàn quay phim cũng bất ngờ không kém, họ đều cảnh giác với khả năng phải tạm dừng quay. Đội ngũ sản xuất của một bộ phim đã đưa ra thông báo khẩn cấp rằng việc quay phim sẽ tạm dừng, nhưng sau đó lại lịch trình diễn ra bình thường do lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ. Bầu không khí nặng nề càn quét showbiz chỉ sau một đêm. Ngành công nghiệp âm nhạc thảo luận về việc trì hoãn phát hành album và hủy bỏ lịch trình ở nước ngoài, trong khi ngành điện ảnh thảo luận về việc tạm dừng sản xuất và trì hoãn phát hành. Ngành phát thanh truyền hình rối ren vì phải thảo luận lại những chương trình đang phát sóng. Tuy vậy, nhiều hoạt động giải trí trở lại hoạt động bình thường. Osen xác nhận buổi hòa nhạc của ca sĩ YOASOBI tại Hàn Quốc dự kiến ​ngày 7-8/12 vẫn diễn ra theo lịch và không có gì thay đổi. Theo Tiền Phong