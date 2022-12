6 nét "dị tướng" của phụ nữ nhìn đã thấy xấu lại là "tụ tài", hậu vận không "thành công cũng thành phượng"

Mũi to có thể là không ưa nhìn nhưng nó lại là "tụ tài" của cả khuôn mặt, vừa giúp thu hút tài lộc lại cũng vừa giúp chấn giữ nguồn tài lộc đó của mỗi người. Mũi càng to, cánh mũi càng dày và bạnh thì chứng tỏ tuổi thọ cao, sự nghiệp càng vững, hậu vận an nhàn sung sướng. Và đặc biệt nếu nhìn mũi to hơn cả môi trên là rất "ăn lộc" về đất đai. Hơn nữa những người phụ nữ sở hữu tướng mũi này được coi là người có vẻ ngoài phúc hậu, ăn to nói lớn, ý chí kiên định mạnh mẽ, khí chất ngút trời, sau này không làm tướng thì cũng làm quan.

Và đúng vậy nhờ sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó mà hậu vận của những người phụ nữ này sẽ vô cùng ấm no, hạnh phúc và thậm chí là "ăn nên làm ra", của cải tiền bạc hưng thịnh rất đáng ngưỡng mộ.

5. Bàn tay to bè, ngón tay ngắn thô

Người ta hay nói người phụ nữ có bàn tay nhỏ, ngón tay dài mảnh là cành vàng lá ngọc còn phụ nữ có bàn tay to, ngón tay ngắn thô thì thường vất vả gian truân. Điều này đúng nhưng lại thiếu 1 vế rất quan trọng. Những người phụ nữ có bàn tay to cùng ngón tay ngắn họ đúng là rất vất vả vậy nhưng về khả năng kiếm tiền, quán xuyến gia đình thì không ai có thể so bì với họ.



Họ có ý chí và sức sống vô cùng mãnh liệt, họ tần tảo sớm hôm nuôi chí lớn làm giàu trước hết là lo cho gia đình con cái sau mới đến bản thân mình. Những người phụ nữ này chính là điển hình cho câu nói " cần cù bù thông minh" và hậu vận sau này sẽ không bạc đãi những người chăm chỉ như vậy. "Đá mài thành ngọc", tiền bạc vật chất sau này sẽ đến với họ không ngừng nghỉ, hơn nữa hậu thế họ không chỉ giàu có mà gia đình còn vô cùng viên mãn hạnh phúc.