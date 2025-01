6 mẹo giúp có những bức ảnh đẹp ngày Tết chụp bằng iPhone

Để sử dụng, bật tính năng Cấp độ (Level) như trên. Mở ứng dụng Camera và chọn chế độ chụp ngang. Lúc này, điều chỉnh góc chụp sao cho đường kẻ đứt đoạn trở thành một đường thẳng màu vàng.

Chụp liên tục

Chế độ Chụp liên tục (Burst Mode) cho phép iPhone chụp hàng loạt ảnh liên tiếp với tốc độ 10 khung hình/giây, rất hữu ích khi chụp các cảnh chuyển động nhanh.

Cách kích hoạt và sử dụng Burst Mode: Vào Cài đặt (Settings) > Camera, bật Dùng phím Tăng âm lượng để chụp liên tục (Use Volume Up for Burst).

Nhấn và giữ phím tăng âm lượng trong ứng dụng Camera để chụp liên tục.

Ảnh chụp liên tục sẽ xuất hiện trong thư mục Bursts trong ứng dụng Ảnh. Tại đây, người dùng có thể chọn những bức ảnh muốn giữ lại hoặc xoá.

Phản chiếu ảnh Selfie

Khi chụp ảnh selfie, iPhone tự động lật ảnh theo hướng ngược lại, khiến ảnh nhìn khác so với khung hình xem trước.