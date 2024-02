6 loại rau, quả giàu vitamin C tốt cho làn da

Vitamin C của cam hoặc quýt tham gia vào quá trình sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp làn da trở nên đàn hồi, săn chắc. Collagen giúp duy trì cấu trúc của da, giảm nếp nhăn, chống viêm, giúp làm dịu các tình trạng da như đỏ, sưng...

Dâu

Dâu là một nguồn vitamin C rất tốt. Một cốc dâu có thể cung cấp một lượng đáng kể vitamin C, đáp ứng một phần nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Trái dâu có tác dụng chống ô nhiễm, giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của các gốc tự do, và những chất ô nhiễm từ môi trường.

Kiwi