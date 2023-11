Trang Eat this not that đưa ra 6 loại hạt giàu protein tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hạt giàu protein tăng cường sức khỏe tổng thể. Đồ họa: Thanh Thanh Đậu phộng Đậu phộng dễ chế biến và dễ kết hợp cùng các loại thực phẩm khác. Có thể ăn đậu phộng theo nhiều cách như làm bánh sandwich bơ đậu phộng, đậu phộng rang. Đậu phộng chứa lượng protein cao. Đây cũng là nguồn cung cấp magiê dồi dào, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Hạnh nhân Hạnh nhân là nguồn cung cấp protein thực vật, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin E và các khoáng chất thiết yếu như magiê. Có thể chế biến hạnh nhân với ngũ cốc ăn sáng, sữa chua hoặc đơn giản là một bữa ăn nhẹ. Vitamin E trong hạnh nhân giúp loại bỏ các gốc tự do và các hợp chất gây viêm khỏi cơ thể. Loại hạt này cũng giúp giảm cholesterol. Ngoài ra, hạnh nhân có ít chất béo, phù hợp hơn trong chế độ ăn kiêng giảm cân.Hạt hồ trăn (hạt dẻ cười) Hạt hồ trăn là nguồn cung cấp protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như flavonoid và anthocyanin. Do đó, loại hạt này có khả năng chống viêm cao. Đặc biệt, hạt hồ trăn chứa 9 axit amin thiết yếu - cơ thể không thể tự tạo ra mà phải lấy từ thực phẩm. Hạt điều Hạt điều dễ chế biến với nhiều cách như ăn cùng món salad, trộn thành nước sốt kem hoặc dùng một ít để ăn nhẹ. Đồng có trong hạt điều hỗ trợ sức khỏe xương và tim mạch. Hạt phỉHạt phỉ giàu protein, tốt cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa cao của quả phỉ có thể chống lại chứng viêm và giảm căng thẳng oxy hóaHạt óc chóHạt óc chó chứa hàm lượng protein và chất béo cao, trong đó có omega-3. Omega-3 là axit béo thiết yếu giúp giảm đau tim và tăng cường sức khỏe não bộ.