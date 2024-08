6 lỗ hổng bảo mật mới trong sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Mười lỗ hổng an toàn thông tin mới khác trong sản phẩm Microsoft cũng có thể bị hacker lợi dụng để tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam là: CVE-2024-38170 và CVE-2024-38172 trong Microsoft Excel; CVE-2024-38171 trong Microsoft PowerPoint; CVE-2024-38178 trong Scripting Engine; CVE-2024-38202 trong Windows Update Stack; CVE-2024-38106 trong Windows Kernel; CVE-2024-21302 trong Windows Secure Kernel Mode; CVE-2024-38173 trong Microsoft Outlook; CVE-2024-38200 trong Microsoft Office; CVE-2024-38213 trong Windows Mark of the Web Security.

Đáng chú ý, trong 17 lỗ hổng an toàn thông tin mới được Cục An toàn thông tin cảnh báo, có 6 lỗ hổng đang bị hacker khai thác trong thực tế, đó là: CVE-2024-38189 trong Microsoft Project; CVE-2024-38193 trong Windows Ancillary Function Driver for WinSock; CVE-2024-38107 trong Windows Power Dependency Coordinator; CVE-2024-38178 rong Scripting Engine; CVE-2024-38106 trong Windows Kernel; và CVE-2024-38213 trong Windows Mark of the Web Security.