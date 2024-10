6 điều đặc biệt mà bạn có thể chưa biết về lốp không săm và lốp có săm

Người dùng có lẽ không còn lạ lẫm với một chiếc xe được trang bị lốp không săm hoặc lốp có săm. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai loại lốp này ảnh hưởng thế nào đến khả năng vận hành của xe thì không phải ai cũng nắm rõ. Dưới đây sẽ là những điểm khác biệt giữa lốp không săm và lốp có săm, có thể bạn chưa biết. 1. Hạn chế bị thủng lốp thường xuyên Một trong những nguyên nhân chính khiến lốp có săm bị thủng là khi phần săm đặt bên trong bị kẹp giữa lốp và vành xe. Lý do này nghe có vẻ vô lý nhưng điều này có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, bất kỳ vật sắc nhọn nào cũng sẽ làm lốp có săm xẹp xuống nhanh chóng và khiến xe bạn không thể tiếp tục di chuyển. Lốp không săm vẫn giúp xe có thể chạy được ngay cả khi cán phải đinh. Ảnh: KBB Nhưng với lốp không săm, bạn sẽ quên đi những tình trạng như vậy. Lớp màng halobutyl hoặc chlorobutyl có khả năng chịu nhiệt và chống oxy hóa rất tốt được phủ bên trong thành lốp, cho phép giữ khí và ngăn không khí thoát ra ngoài. Trong trường hợp không may cán phải đinh, lỗ thủng trên lốp xe sẽ không bị xẹp nhanh, nên bạn cũng không cần phải vội vã tháo ngay đinh ra khỏi lốp mà vẫn có thể lái xe thêm một đoạn ngắn. 2. Có thể dùng keo tự bịt chỗ thủng Một đặc điểm hoàn thiện khác của lốp không săm so với lốp có săm là cho phép nhà sản xuất lốp hoặc người dùng có thể phủ nhiều lớp keo lỏng ở bên trong thành lốp. Khi lốp bị đâm thủng, lớp keo lỏng sẽ tự động chảy ra và lấp kín chỗ thủng, giúp ngăn không khí thoát ra và đảm bảo áp suất lốp không bị thay đổi đột ngột. Vì thế, bạn không cần thay lốp hoặc không cần chờ thợ lốp đến xử lý. 3. Không khí thoát ra chậm hơn Sự khác biệt giữa lốp không săm và lốp có săm là sự thất thoát khí chậm hơn trên lốp không săm. Ảnh: J.D. Power Trong quá trình di chuyển, bạn sẽ gặp phải tình trạng thủng lốp và khi đó, không khí bên trong lốp có thể rò rỉ. Sự khác biệt giữa lốp không săm và lốp có săm là quá trình giảm áp suất không khí bên trong chậm hơn ở lốp không săm, điều này giúp bạn đủ thời gian để tấp vào lề đường một cách an toàn và tiến hành thay thế hoặc xử lý lốp xe bị thủng. Bên cạnh đó, người điều khiển xe sẽ không bị mất lái đột ngột, giúp giảm thiểu tai nạn có thể xảy ra. Trong khi lốp có săm bị thủng sẽ khiến không khí thoát ra ngay lập tức. Điều này rất nguy hiểm vì làm cho xe mất độ cân bằng, đặc biệt là trên đường cao tốc và khi chạy ở tốc độ cao. 4. Không tạo ra ma sát không cần thiết Khi xe di chuyển nhanh, lốp có săm sẽ xảy ra hiện tượng ma sát giữa lớp săm và lốp. Khi hai bộ phận này tiếp xúc thường xuyên, nhiệt độ của săm sẽ tăng lên. Khi tình trạng này tiếp diễn liên tục, săm bên trong có thể bị nổ, việc nổ săm sẽ rất nguy hiểm ở tốc độ cao. Nhưng với lốp không săm, rủi ro như vậy gần như bằng không nhờ khả năng tản nhiệt tốt. 5. Trọng lượng nhẹ, giảm tiêu thụ nhiên liệu Lốp không săm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Pixabay Ưu điểm quan trọng nhất của lốp không săm là nhẹ hơn so với lốp có săm, dù sự chênh lệch chỉ khoảng 0,5kg. Trọng lượng nhẹ này giúp xe được cân bằng và dễ dàng di chuyển qua các địa hình gồ ghề. Ngoài ra, trọng lượng nhẹ của lốp không săm cũng hỗ trợ làm giảm tiêu thụ nhiên liệu. Sự thật là các bộ phận nặng sẽ đòi hỏi thêm năng lượng từ động cơ. Vì vậy, lốp có săm sẽ tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. 6. Độ ổn định cao Một điểm khác biệt nữa giữa hai loại lốp này là lốp có săm có khả năng mất cân bằng áp suất bên trong. Xe sẽ mất cân bằng khi tăng tốc và bất kỳ sự biến dạng nào của bánh xe đều có thể dẫn đến nguy hiểm trong khi lái xe. Trong khi đó, thiết kế kín khí của lốp không săm có thể đem lại khả năng cân bằng áp suất tốt hơn ngay cả khi chạy ở tốc độ cao. Kết luận Lốp không săm có nhiều ưu điểm dù giá bán cao hơn. Ảnh: Neon Hiện nay, lốp không săm được sử dụng phổ biến trên các dòng xe du lịch, trong khi lốp có săm vẫn được sử dụng trên các dòng xe tải. Lốp không săm cũng thường có giá bán cao hơn lốp có săm. Tuy nhiên, xét về độ an toàn và độ bền, lốp không săm vẫn có ưu điểm vượt trội hơn nên dù có giá bán cao nhưng lốp không săm vẫn là lựa chọn của đại đa số người tiêu dùng hiện nay. Ngược lại, ưu điểm của lốp có săm là giá rẻ, dễ thay thế và sửa chữa nhanh chóng, dễ dàng nếu có sự cố. Chi phí sửa chữa rẻ, không quá cao. Nhược điểm là lốp có săm khá nặng, dẫn đến tiêu tốn nhiều nhiên liệu của xe trong quá trình di chuyển, dễ gặp trường hợp nổ lốp khi chạy ở tốc độ cao hoặc cán phải đinh, vật sắc nhọn và độ an toàn chỉ ở mức tương đối.