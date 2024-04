6 bước cứu người say nắng, say nóng

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3), khi nhiệt độ tăng cao, vượt ngưỡng 39 độ C thì bất kể nhóm người nào, dù là người lớn hay trẻ em đều có thể bị say nắng, say nóng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do cơ thể mất nhiều nước, tiết mồ hôi nhiều, rối loạn điều hòa thân nhiệt khi gặp ánh nắng gay gắt chiếu vào người. Khi bị say nắng, người lớn thường sốt, chóng mặt, thậm chí bị ngất xỉu. Trẻ nhỏ sẽ có biểu hiện quấy khóc, lờ đờ, chán ăn, nóng toàn thân, thậm chí bị co giật .

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, hầu hết người đi đường đều mặc đồ bảo hộ chống nắng nóng. (Ảnh: Đắc Huy)

Dấu hiệu nhận biết người say nắng, say nóng

Dấu hiệu để nhận diện say nắng, say nóng là sốt từ 40 độ C trở lên, da khô, nóng hoặc tăng tiết mồ hôi, chóng mặt, choáng váng, da đỏ, mạch đập nhanh, đau đầu.

Nguyên nhân là do không uống đủ nước khi thời tiết nắng nóng, không khí lưu thông kém trong nhà, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nơi ở. Nếu tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều có thể làm tăng thêm chỉ số nhiệt cơ thể lên tới 15 độ.