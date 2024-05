51 tỉnh, thành ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong tháng 4

Riêng tại Đông Hà (Quảng Trị), mức nhiệt 44 độ C vào ngày 28/4 vượt kỷ lục 42,1 độ C ghi nhận vào tháng 4/1980 và tiệm cận mức nhiệt lịch sử của cả nước tại Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ C hồi tháng 5/2023.

Nắng nóng gay gắt và cực kỳ gay gắt làm hạn chế nhiều hoạt động ngoài trời của người dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Toàn Vũ).

Tổng kết lại, chuyên gia đánh giá trong tháng 4, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ nhiều năm, có nơi cao hơn trên 4 độ C. Các khu vực khác cao hơn 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên cao hơn 3 độ C.

Ngày 27/4 là thời điểm xác lập nhiều kỷ lục nhất về nhiệt độ, khi nắng nóng gay gắt và cực kỳ gay gắt lan rộng khắp cả nước. Chuyên gia đánh giá đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, cả nước trải qua một kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với thời tiết "đặc biệt" như vậy.

Ngoài nắng nóng, nhiều nơi cũng ghi nhận thiên tai dông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá trong tháng 4. Các hiện tượng này gây ra thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường.

Dự báo xu hướng thời tiết thời gian tới, cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 5, áp thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tập trung trong 20 ngày đầu tháng. Cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên hai khu vực trên xuất hiện mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lúc này, mùa mưa có thể bắt đầu.