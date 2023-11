5 thủy điện lớn ở Quảng Nam cấp tập xả nước chuẩn bị đón lũ

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của phần phía tây nam áp cao lạnh lục địa kết hợp hoạt động của trường gió đông trên cao, từ 13/11 đến 17/11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng núi phía Bắc của tỉnh phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam của tỉnh phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm.