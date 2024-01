5 thực phẩm giúp ngăn lượng đường trong máu tăng đột biến

Trang Eat this not that đưa ra 5 thực phẩm nên dự trữ sẵn để ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến.

Khổ qua giúp làm giảm lượng đường trong máu. Ảnh: Thanh Thanh Nghệ Nghệ là một loại gia vị tương đối thông dụng. Nghệ giúp tạo thêm hương vị và màu sắc riêng biệt cho món ăn. Ngoài ra, nghệ giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm, có lợi ích trong việc kiểm soát một số tình trạng bệnh lý, bao gồm cả bệnh tiểu đường. Cà chua Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C. Bên cạnh đó, cà chua có chỉ số đường huyết thấp và giàu lycopene, có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ biến chứng tim liên quan đến bệnh tiểu đường. Nên ăn cà chua sống để nhận được tối đa lợi ích từ loại quả này. Hạt Các loại hạt có chỉ số đường huyết thấp. Các loại hạt cũng giàu axit béo omega-3. Đồng thời, hạt cũng chứa dầu, có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu cũng như cholesterol. Hạt cũng sẽ giúp bạn no lâu hơn. Mướp đắng (khổ qua) Khổ qua có chứa một hợp chất gọi là polypeptide-p, làm giảm lượng đường trong máu trong cơ thể. ĐậuCác loại đậu là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Chúng cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột ngột sau bữa ăn. Nên bổ sung các loại đậu như đậu xanh và đậu lăng vào chế độ ăn uống để kiểm soát bệnh tiểu đường.