5 sai lầm tai hại khi dùng nồi chiên không dầu đã hao hụt dinh dưỡng còn dễ ngộ độc, cháy nổ, ung thư

Nếu đang dùng nồi chiên không dầu theo 5 kiểu dưới đây, tức là bạn đang tự làm giảm dinh dưỡng, tăng nhiều mối nguy cho sức khỏe bản thân và gia đình. Những năm gần đây, nồi chiên không dầu ngày càng trở nên phổ biến trong các căn bếp. Bởi vì không chỉ tiện lợi, tiết kiệm thời gian mà còn giảm dầu mỡ sử dụng trong quá trình chế biến cũng như trong món ăn. Tuy nhiên, nếu bạn dùng sai cách thì không chỉ dinh dưỡng bị hao hụt mà còn có thể gây hại cho sức khỏe, thiết bị. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến làm giảm dinh dưỡng, tăng nguy cơ cháy nổ, thậm chí bệnh tật và ung thư bạn cần tránh khi dùng nồi chiên không dầu: Không dùng hoặc dùng quá nhiều dầu mỡ

Ảnh minh họa Mặc dù tên là nồi chiên không dầu, nhưng đối với một số thực phẩm, bạn vẫn cần sử dụng lượng dầu mỡ nhỏ khi nấu. Không sử dụng dầu mỡ có thể khiến thực phẩm bị khô, mất đi dưỡng chất quan trọng như vitamin A, D, E, K. Hoặc quá khô mà tăng nguy cơ cháy khét, ăn không ngon phần cháy khét còn chứa chất gây ung thư nếu hấp thụ thời gian dài. Ngược lại, dùng quá nhiều dầu mỡ vừa không cần thiết lại dẫn đến dầu thừa nhỏ giọt xuống khay, tiếp xúc với bộ phận làm nóng. Quá trình này làm hỏng thiết bị nhanh hơn, thậm chí tạo ra khói độc và chất acrylamide, một chất có khả năng gây ung thư. Hơn nữa, dầu tái đun ở nhiệt độ cao có thể hình thành các gốc tự do gây hại, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Chọn sai thực phẩm để nấu Một số thực phẩm như rau lá mềm, thực phẩm nhão, hoặc thịt nhiều mỡ khi chiên ở nhiệt độ cao sẽ dễ sinh ra các chất độc hại như hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) - nguyên nhân gây ung thư. Rau mềm hoặc thực phẩm quá nhão dễ cháy khét, tạo mùi khó chịu, còn thực phẩm như thịt ba chỉ nhiều mỡ dễ gây cháy nổ. Ngoài ra, sử dụng thực phẩm ôi thiu hoặc chưa rã đông kỹ càng có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng nếu nấu với nồi chiên không dầu.

Ảnh minh họa Thay vào đó, nên lựa chọn thực phẩm phù hợp và đã được sơ chế sạch sẽ trước khi nấu với nồi chiên không dầu. Nếu dùng thực phẩm đông lạnh cần rã đông đúng cách trước khi cho vào nồi. Không làm nóng nồi trước khi chiên Nồi chiên không dầu giống như lò nướng, nó cần phải làm nóng trước. Hãy luôn kiểm tra nhiệt độ đề xuất của công thức khi bạn bắt đầu lấy nguyên liệu để nấu. Sẽ không mất nhiều thời gian vì không gian nhỏ đó có thể đạt đến nhiệt độ thích hợp trong vòng chưa đầy năm phút. Hãy làm nóng nồi từ 3-5 phút trước khi sử dụng để đảm bảo thực phẩm chín đều và an toàn hơn. Bởi nếu không làm nóng nồi, thực phẩm sẽ chín không đều, có thể dẫn đến phần chín chưa kỹ, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn và ký sinh trùng. Đồng thời, món ăn không đạt độ giòn ngon và mất giá trị dinh dưỡng trong khi thời gian nấu có thể lâu hơn. Nấu quá nhiều thực phẩm trong một lần Khi nồi chiên không dầu bị nhồi nhét nhiều thực phẩm, luồng khí nóng không thể lưu thông đều, khiến thực phẩm chín không đồng đều. Các phần chín chưa kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella hoặc E. coli gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời tăng nguy cơ cháy khét ở những vùng thực phẩm bị nén quá chặt. Chưa kể dầu mỡ tích tụ ở một số khu vực có thể bốc cháy, dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Trong một số trường hợp, việc cho quá nhiều thực phẩm làm nồi không thể hoạt động hoặc lâu dần giảm tuổi thọ của nồi. Lời khuyên là chỉ nấu lượng thực phẩm vừa đủ để khí nóng lưu thông tốt, không quá 70 - 80% không gian. Nếu cần nấu nhiều, hãy chia thành nhiều mẻ để thực phẩm chín đều và an toàn hơn. Không rửa kỹ nồi sau khi sử dụng

Ảnh minh họa Đây là sai lầm phổ biến khi dùng nồi chiên không dầu, nhất là khi chuyển từ món này sang món khác với cùng thiết bị này. Trong khi đó, điều này dẫn tới phá vị, giảm dinh dưỡng món ăn và tăng nguy cơ cháy khét. Đặc biệt là vụn thức ăn, dầu mỡ còn sót lại sau mỗi lần nấu là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, cặn bẩn này cũng dễ bị cháy trong lần nấu tiếp theo, tạo ra khói độc và các hợp chất gây ung thư như benzopyrene. Do đó, sau mỗi lần sử dụng, hãy rửa sạch các bộ phận của nồi bằng nước nóng pha một ít nước rửa chén, đảm bảo vệ sinh và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Theo Đời sống pháp luật