5 sai lầm khiến style tới công sở kém sang

Khi tới công sở, cách chúng ta lựa chọn và kết hợp trang phục không chỉ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp mà còn góp phần tôn lên vóc dáng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm cơ bản khiến style dìm dáng và trông luộm thuộm. Dưới đây là 4 sai lầm về trang phục công sở cần tránh.

1. Diện váy dáng suông

Váy dáng suông luôn được coi là trang phục an toàn và dễ mặc khi đi làm. Tuy nhiên, việc lạm dụng các thiết kế này lại khiến bạn trông mũm mĩm, dìm dáng hơn đáng kể. Nguyên nhân là do các mẫu váy suông thường làm mất đi đường cong tự nhiên của cơ thể, thậm chí còn khiến người mặc trông to béo hơn.

Thay vào đó, bạn nên chọn các mẫu váy có thêm chi tiết chiết eo, thắt lưng để tôn lên vòng eo. Những kiểu váy bút chì, xòe nhẹ hay váy liền thun eo cũng là lựa chọn hoàn hảo. Những thiết kế này sẽ giúp bạn trông thanh lịch, sang trọng và gọn gàng hơn trong mắt đồng nghiệp.