5 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử trung hoa biến mất bí ẩn, gồm những ai?

Năm Thiên Bảo thứ mười bốn (năm 755 SCN), An Lộc Sơn tiết độ sứ ba vùng Phạm Dương, Bình Lư, Hà Đông lấy cớ thanh trừ phản tặc Dương Quốc Trung khởi binh làm phản, tiến quân vào Trường An. Năm sau, Đường Huyền Tông dẫn theo Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung chạy đến đất Thục (nay là Thành Đô, Tứ Xuyên). Lúc đi qua trạm Mã Ngôi (nay là Hưng Bình, Thiểm Tây), Trần Huyền Lễ dẫn đầu cấm quân cùng các quân sĩ đều đòi xử tử Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi. Ngay sau đó họ giết chết Dương Quốc Trung.

Đường Huyền Tông nói rằng Dương Quốc Trung làm loạn nên tội đáng phải chết, còn Quý Phi vô tội, vốn phải đặc xá. Nhưng cấm quân cùng binh sĩ đều cho rằng Quý Phi là hồng nhan họa quốc, loạn An Sử (An Lộc Sơn) đều là do Quý Phi mà nên. Họ cho rằng nếu Quý Phi mà không chết thì khó mà an ủi lòng quân sĩ và chấn hưng sĩ khí, sau đó quân đội tiếp tục bao vây hoàng đế.

Đường Huyền Tông vì để bảo toàn bản thân, bất đắc dĩ đành phải xử tử Dương Quý Phi. Cuối cùng Dương Quý Phi được ban một dải lụa trắng, treo cổ tự vẫn dưới cây lê ở Phật đường, năm đó 38 tuổi.

Sau khi loạn An Sử được dẹp yên, Đường Huyền Tông đã trở về cung, sai người đi tìm di thể của Dương Quý Phi, nhưng không tìm được. Từ đó về sau tung tích của Dương Quý Phi đã trở thành một ẩn đố của lịch sử.

5. Kiến Văn Đế

Kiến Văn đế đã đi đâu, đây là sự kiện nổi tiếng nhất, bởi vì không có phát hiện thi thể của Kiến Văn Đế, cũng không có người nhìn thấy Kiến Văn Đế đã đi đâu, sử sách ghi lại là chết trong biển lửa.

Kiến Văn Đế. Ảnh minh hoạ

Chu Đệ sau khi đăng cơ trong chiếu thư gửi cho Triều Tiên cũng viết: “Không ngờ Kiến Văn bị gian thần bức ép, tự mình đóng cửa cung rồi phóng hỏa tự sát”. ( Minh thực lục, Thái tông thực lục).

Một thuyết pháp khác cho rằng, khi thành Nam Kinh bị đánh phá, Kiến Văn Đế từng muốn tự sát, nhưng nhờ sự thuyết phục của thân tín nên ông đã cạo đầu làm tăng, từ đường hầm chạy trốn ra khỏi hoàng cung, mai danh ẩn tích, lưu lạc giang hồ.

Cũng có học giả hiện đại cho rằng, năm đó sau khi Kiến Văn đế trốn thoát được, từng ẩn trốn trong chùa Phổ Tế, núi Nguyên, huyện Ngô, Giang Tô, sau đó đã mai danh ẩn tính ở am Hoàng Giá trên núi Khung Long, năm Vĩnh Lạc thứ 21 (năm 1423) đã bị ốm chết ở đây. Thi thể của ông được chôn cất ở trên sườn đồi nhỏ phía sau núi.

Mặc dù có những thuyết như vậy nhưng cũng không có kết luận thống nhất và chính xác rốt cuộc Kiến Văn Đế đã đi đâu.