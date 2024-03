5 người tiêu dùng Việt thì có 4 người sử dụng ví điện tử thường xuyên

Đối thoại lần này là cơ hội để trao đổi sâu, tìm ra những giải pháp mới cho vấn đề rất quan trọng và cấp bách hiện nay, đó là nguy cơ mất an ninh lương thực ở khu vực Tiểu vùng Mekong... Đó là thông điệp ông Brian Eyler - chuyên gia hàng đầu về Mekong của Trung tâm Stimson trong trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam tại Đối thoại "Nông nghiệp, Ngư nghiệp và An ninh lương thực" do Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Stimson tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, từ 18 -19/3.