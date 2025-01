5 người bị nạn ở Thủy điện Đăk Mi 1: Tìm thấy 2 thi thể không nguyên vẹn

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 công nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động ở Thủy điện Đăk Mi 1. Chiều 2/1, UBND xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động tại Thủy điện Đăk Mi 1. Theo chính quyền xã, 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 công nhân mất tích tại khu vực dòng suối, dưới chân đập Thủy điện Đăk Mi 1. Tuy nhiên, 2 thi thể không còn nguyên vẹn nên công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 công nhân mất tích ở khu vực suối, dưới chân đập Thủy điện Đăk Mi 1 (Ảnh cắt từ clip). Đến nay, 3 thi thể công nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 2 thi thể công nhân mới được tìm thấy đang được cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục pháp lý để bàn giao cho gia đình. Bước đầu, chủ đầu tư hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân để lo việc tổ chức mai táng. UBND huyện Đăk Glei hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai đầu tư xây dựng và việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động. Thủy điện Đăk Mi 1, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong (Ảnh: Phạm Hoàng). Trước đó, khoảng 3h ngày 31/12/2024, nhóm công nhân đang thi công ca đêm ở hạng mục đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đắk Choong, huyện Đăk Glei) thì bị sập giàn giáo, rơi từ độ cao 70m xuống chân đập. Vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong. 5 nạn nhân gồm: Hà Văn Sơn (SN 1994), Kha Văn Khay (SN 1998), Ngân Văn Long (SN 1992), Lương Văn Hùng (SN 2004), cùng trú tại tỉnh Nghệ An và A Tuất (SN 2000, trú tại Gia Lai).