5 ngôi sao bị truyền thông chê có cách cư xử kém nhất

Ngày 25/12, trang Sports Kyunghyang đã thực hiện một cuộc khảo sát với 55 phóng viên điện ảnh để tìm ra các ngôi sao có cách cư xử tệ nhất, danh tiếng bết bát cùng 5 diễn viên diễn dở nhất trong năm 2023. Trong đó, các ngôi sao bị giới truyền thông chỉ trích là Hwang Jung Min, Lee Dong Hwi, Song Joong Ki, Park Seo Joon và đạo diễn bộ phim Marrying The Mafia: Returns - Jung Tae Won.

Theo trang Sports Kyunghyang, trong số 55 phóng viên thì đã có 18 người bình chọn cách cư xử của nam diễn viên Hwang Jung Min là không thỏa đáng với lý do anh không tham gia các buổi họp báo giới thiệu tác phẩm trong suốt 5 năm qua.

Theo đó, từ tác phẩm Kế Hoạch Bắc Hàn, Hwang Jung Min còn góp mặt trong các phim như Deliver Us From Evil (Linh Hồn Báo Thù), Hostage: Missing Celebrity (Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích), 12.12: The Day, The Point Men (Đàm Phán), song nam diễn viên luôn từ chối tham gia trả lời phỏng vấn của báo giới.

Các phóng viên cho rằng việc Hwang Jung Min không tham gia phỏng vấn thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với truyền thông, đồng thời thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho đồng nghiệp đóng cùng.