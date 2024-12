5 nghệ sĩ trẻ ra đi đột ngột khiến công chúng bàng hoàng năm 2024

Năm 2024, làng giải trí Việt chịu nhiều mất mát lớn khi các ngôi sao như Đức Tiến, Thanh Hoa, Lê Phương, Thủy Phạm... qua đời khi tuổi còn trẻ, gây bàng hoàng và xót thương.

Đức Tiến - người mẫu, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt những năm 2000 - qua đời ngày 19/5 tại Mỹ, hưởng dương 44 tuổi do nhồi máu cơ tim. Sự ra đi khi sự nghiệp còn dang dở của anh khiến khán giả tiếc nuối. Đức Tiến từng tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như: "Vòng xoáy tình yêu", "Mộng phù du", "Xin lỗi tình yêu", "Tôi là ngôi sao", "Dốc sương mù"… Anh sang Mỹ định cư từ năm 2013, lập gia đình, hoạt động với vai trò người dẫn chương trình và thành lập công ty truyền thông riêng.

Ngày 31/1, diễn viên Thủy Phạm, từng đóng phim "Màu cát", qua đời do tai nạn giao thông tại quê nhà, hưởng dương 34 tuổi. Nữ diễn viên bị xe tải tông khi đi trên đường và không qua khỏi dù được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Thủy Phạm sinh năm 1990, từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên. Các diễn viên Hồng Ánh, Hoài An, Thanh Bình, Ngọc Tưởng... bày tỏ thương xót về sự ra đi của đồng nghiệp trẻ này.

Diễn viên Thanh Hoa - người thủ vai Thanh Sói trong "Hai Phượng" - qua đời ở tuổi 42 sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư dạ dày.

Thanh Hoa sinh năm 1982, là cascadeur với gần 20 năm kinh nghiệm. Cô từng đóng thế và diễn vai quần chúng trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Năm 2019, cô nổi tiếng với vai bà trùm Thanh Sói trong "Hai Phượng", giúp cô đoạt giải tại Ngôi Sao Xanh.

Thanh Hoa có cuộc sống nhiều biến cố. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô phải bỏ học để bán cá nuôi các em ăn học. Nhiều năm liền, cô vừa bán cá, vừa quay phim và dạy võ để kiếm thêm thu nhập. Sự ra đi đột ngột của Thanh Hoa khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Năm 2024, làng giải trí Việt cũng bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ cải lương Lê Phương đột ngột qua đời ở tuổi 36 do tai nạn giao thông. Sự ra đi của nghệ sĩ Lê Phương khi tuổi đời còn quá trẻ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả bàng hoàng.

Diễn viên Lê Hùng qua đời đột ngột ở tuổi 39 vào khuya 27/7 do xuất huyết não. Trước khi mất, sức khỏe anh ổn định và không có bệnh nền.

Nghệ sĩ Lê Hùng sinh năm 1985 ở Sa Đéc, Đồng Tháp, hoạt động trong mảng cải lương tuồng cổ, diễn hài và gameshow. Năm 2017, anh và nghệ sĩ Tô Thiên Kiều gây chú ý khi tham gia gameshow "Cặp đôi hài hước". Nhiều tiết mục của hai người được ban giám khảo đánh giá cao, hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube như "Đời nghệ sĩ", "Mưu sinh", "Quay đầu là bờ"... Theo VietNamNet