5 nghệ sĩ Hàn bị tạm giữ ở Bali

Dàn nghệ sĩ và ê-kíp chương trình tạp kỹ “My Way Package Season 2: Pick me trip in Bali” bị chính quyền tạm giữ vì quay phim trái phép.

Spotvnews đưa tin ngày 26/4, dàn nghệ sĩ và ê-kíp chương trình Pick me trip in Bali đang mắc kẹt ở Bali (Indonesia), sau khi chính quyền địa phương phát hiện họ quay phim không xin phép. Các nghệ sĩ có mặt trong đoàn bao gồm Hyoyeon (Girls' Generation), Bomi (Apink), Dita (Secret Number), cựu thành viên IOI Im Nayoung và phát thành viên Choi Hee. Họ cùng ê-kíp đến Bali vào 21/4 và dự kiến ​​rời đi ngày 25/4.

Ê-kíp show Pick me trip in Bali bị tạm giữ vì quay phim trái phép. Hiện tại, toàn bộ dàn nghệ sĩ và đoàn làm phim, tổng cộng khoảng 30 người, đã bị tịch thu hộ chiếu và ở khách sạn. Họ được yêu cầu chờ đợi trong khi chính quyền địa phương điều tra. Spotvnews cho biết thời gian sớm nhất toàn bộ ê-kíp có thể trở lại Hàn Quốc là vào đầu tuần tới. Đại diện chương trình thông tin ê-kíp gặp vấn đề thị thực. “Họ đang bị điều tra do vấn đề thị thực. Chúng tôi đã liên lạc với họ vào tối qua, nhưng hiện tại liên lạc khá khó khăn. Chúng tôi nghĩ họ sẽ có thể quay trở lại sau cuộc điều tra và đang chờ đợi tin tức” - người này nói. Do bất ngờ gặp sự cố, các nghệ sĩ vướng lịch trình sau ngày 25/4 đã phải khẩn trương điều chỉnh. “Họ đang ở Bali, nhưng các nghệ sĩ thậm chí còn không biết tại sao họ lại bị giam giữ. Thật khó chịu khi đội ngũ sản xuất không chia sẻ thông tin chi tiết về tình huống này một cách hợp lý” - một quan chức giấu tên cho biết. Một quan chức khác phàn nàn: “Tình huống này thật khó hiểu. Tôi nghĩ chúng ta sớm biết sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Chúng tôi đang làm việc để họ có thể trở về Hàn Quốc sớm nhất có thể”. Sau thông tin dàn diễn viên và đoàn làm phim bị bắt giữ, KBS Joy, kênh dự kiến ​​phát sóng chương trình, cho biết show vẫn chưa được hoàn tất. “Chúng tôi đã xác nhận những nội dung liên quan đến chương trình nhưng việc phát sóng chính thức vẫn đang được xem xét. Chúng tôi không có mối liên hệ nào với công ty sản xuất đang quay phim ở Bali” - KBS Joy chia sẻ với truyền thông. Theo Tiền Phong