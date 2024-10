5 năm đổi đời của chàng trai chăn bò ở Việt Nam nổi tiếng thế giới

Anh Sô Y Tiết (quê Bình Định) vừa tổ chức đám cưới giản dị với chị Bông Lan sau 5 năm chung sống. Một video đếm bò bằng tiếng Anh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh chàng chăn bò nghèo khó. Chuyện tình cổ tích của chàng trai chăn bò và cô gái xinh đẹp Trở về nhà sau giờ chăn bò buổi chiều, căn nhà cấp 4 của anh Y Tiết ở Vân Canh (Bình Định) rộn ràng tiếng nói của cậu con trai kháu khỉnh. Người vợ quê Cao Bằng đảm đang chuẩn bị bữa tối. Cơm canh đạm bạc vừa dọn lên, cả nhà quây quần. Họ gắp thức ăn cho nhau, nhìn con trai vui đùa với ánh mắt đầy hạnh phúc. 5 năm qua, cuộc sống của anh Y Tiết và chị Bông Lan trôi qua bình dị như vậy. Hàng ngày, anh Y Tiết chăn nuôi bò, còn chị Bông Lan quán xuyến chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Để tăng thêm thu nhập, người phụ nữ này cũng bán một số mặt hàng đặc sản của địa phương hoặc phụ chồng sản xuất video hậu kỳ đăng tải lên mạng. Ngày 24/10, anh Y Tiết mới tổ chức đám cưới với vợ sau 5 năm chung sống. Trên trang cá nhân, người đàn ông này xúc động viết: "Gần 5 năm rồi, giờ vợ chồng mình mới kể. Cảm ơn vợ yêu đã cùng anh gây dựng tổ ấm nhỏ. Cảm ơn anh, chị, em gần xa đến chung vui với lễ thành hôn của gia đình mình". Ngay lập tức, người hâm mộ khắp nơi đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Đám cưới của cặp đôi không quá đông khách, chủ yếu là họ hàng và hàng xóm đến dự. Không ô tô sang hay rạp trang trí lộng lẫy hàng trăm triệu đồng, hai người bước vào hôn trường bình dị trong lời chúc phúc của người thân. "Thời điểm này là lúc thích hợp để tổ chức đám cưới vì con trai đã 2 tuổi. Trước đây, hai vợ chồng tôi còn vướng bận chuyện kinh tế, chỗ ở. Trong lúc vợ mang bầu, tôi tái phát bệnh lao phổi, sức khỏe suy yếu. Kế hoạch cưới phải hoãn lại đến năm nay", anh Y Tiết chia sẻ với phóng viên. Đám cưới diễn ra sau 5 năm chung sống, anh Y Tiết và chị Bông Lan có một cậu con trai kháu khỉnh (Ảnh nhân vật cung cấp). Từ một chàng trai chăn bò vô danh, sau một đêm, nhờ clip đếm số bằng tiếng Anh, Sô Y Tiết trở thành người của công chúng, có nhiều người hâm mộ từ các nước. Anh Y Tiết và chị Bông Lan làm quen tình cờ qua mạng xã hội. Họ nói chuyện và đồng cảm về hoàn cảnh của nhau rồi nảy sinh tình cảm. Chàng trai quê Bình Định chỉ còn em gái, ba mẹ đã qua đời. Còn Bông Lan cũng có số phận éo le, cha mất từ khi còn nhỏ, mẹ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cô gái quê Cao Bằng phải bươn chải, lo cho cuộc sống từ rất sớm. Từ khi chuyển về sống chung năm 2020, Bông Lan hỗ trợ bán quần áo có in hình anh Y Tiết cho người hâm mộ nước ngoài. Công việc bán hàng online thu hút đông khách, đưa về nguồn thu nhập giúp trang trải cuộc sống gia đình. Đằng sau những video hút người xem trên mạng xã hội của anh chàng chăn bò có dấu ấn hậu kỳ của vợ. Khi chồng quay video, chị Bông Lan tham gia hỗ trợ. Anh Y Tiết nói, vợ còn ngại lên hình, thời gian tới sẽ để bà xã xuất hiện nhiều hơn. Để có thêm nguồn thu nhập, anh Y Tiết vừa mua một mảnh đất. Người đàn ông này đang lên kế hoạch làm trang trại, trồng cây, chăn nuôi bò, góp phần tạo công ăn việc làm cho anh em thanh niên tại quê nhà. Ngoài những lúc lo việc chăn nuôi, anh Y Tiết nhận hát trong các bữa tiệc sinh nhật cho người nước ngoài và khách Việt Nam, quay nhiều video về cuộc sống đời thường giúp mọi người vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. "Trong thời gian tới, tôi tập trung chăm chút cho tổ ấm nhỏ, tiếp tục làm vườn, chăn nuôi. Tôi mong giúp đỡ bà con còn khó khăn, dù bản thân chưa phải là người giàu có", anh Y Tiết tâm sự. Bước ngoặt đổi đời Anh Y Tiết sinh năm 1988, trong gia cảnh nghèo khó. Bi kịch ập xuống gia đình nhỏ khi mẹ bị lao phổi rồi qua đời, lúc đó anh mới 6 tuổi. Vợ chồng anh Y Tiết cùng con trai (Ảnh nhân vật cung cấp). Từ ngày mẹ qua đời, cuộc sống gia đình của Y Tiết vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Ba dẫn hai anh em lang bạt nhiều nơi, ăn xin từ Bình Định vào tận TPHCM. Ba nghiện rượu nặng, cuộc sống của hai anh em Y Tiết phải rau cháo qua ngày. Năm 12 tuổi, anh Y Tiết được ba gửi vào trại trẻ mồ côi. Sau đó, ông dẫn đứa con gái út xuống Đồng Nai mưu sinh. Anh Y Tiết được chẩn đoán mắc lao phổi khi học lớp 5. Căn bệnh gây ra những cơn ho rũ rượi khiến anh gầy rộc, yếu ớt, không thể làm được bất cứ việc gì nặng. 25 tuổi, Y Tiết xin làm công nhân tại một công ty ở Đồng Nai trong 4 năm. Thế nhưng, căn bệnh lao phổi quái ác không chịu buông tha. Năm 29 tuổi, khi đang ổn định, sức khỏe quá yếu, anh Y Tiết đành gác lại mọi thứ, trở về quê nhà, xin ở nhờ nhà người dì. Hoàn cảnh gia đình dì cũng không khá giả, anh Y Tiết nhận chăn bò thuê. Mỗi khi rảnh rỗi, anh tranh thủ quay video rồi chia sẻ cho mọi người cùng xem. Sự giúp đỡ, cưu mang và động viên của vợ chồng dì đã giúp người đàn ông này vững vàng, tiếp tục sống lạc quan giữa khó khăn, bệnh tật. Năm 2020, anh chàng chăn bò nghêu ngao hát, đếm số bò bằng tiếng Anh theo điệu nhạc "One, two, three... Yeah, yeah, yeah, yeah" rồi quay video, đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ đoạn video đó là bước ngoặt lớn, làm thay đổi cuộc đời của chàng trai chăn bò nghèo khó. Video được lên xu hướng, nhận về hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ. Thậm chí, nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như: Chris Brown, Justin Bieber... cũng hát theo gây hiệu ứng lớn. Kênh TikTok của anh Y Tiết từ chỗ lèo tèo người xem bỗng có hơn 1 triệu lượt theo dõi, Facebook và Instagram hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Sự nổi tiếng đã biến số phận của anh Y Tiết sang một tương lai tươi sáng hơn. Anh nhận hát chúc mừng sinh nhật hoặc biểu diễn bài đếm số bằng tiếng Anh thông qua livestream cho người nước ngoài. Số tiền kiếm được nhờ công việc này giúp anh có thêm tiền mua thuốc, chữa bệnh lao phổi. Năm 2022, người đàn ông này tậu mảnh đất cho riêng mình rồi xây căn nhà cấp 4 mái Thái bề thế nhất làng, trị giá 1 tỷ đồng. Căn nhà có khoảng sân rộng, hàng rào kiên cố, mảnh vườn nhỏ xinh. Bên trong nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và hai nhà vệ sinh. Anh Y Tiết cho biết bản thân luôn sống lạc quan, vui vẻ (Ảnh nhân vật cung cấp). Cuộc sống của Y Tiết bây giờ đã ổn định, anh không còn phải vất vả chăn bò thuê. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn giữ cuộc sống bình dị, chân chất như ngày còn khốn khó. "Cuộc sống của tôi chưa phải giàu có nhưng đây là điều tôi vẫn hằng mơ ước: Có một công việc để làm, một ngôi nhà xinh xắn, một người vợ hiền và cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc đời như vậy cũng là đã ưu ái với tôi - một anh chăn bò thuê từng có cuộc sống nghèo khó...", anh Y Tiết xúc động nói.