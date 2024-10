5 mẫu xe cũ tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường

Mỹ - Giá nhiên liệu tăng cao khiến những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu được khách hàng tìm kiếm nhiều hơn, đặc biệt là những mẫu xe cũ. Tiết kiệm nhiên liệu là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dùng giảm bớt gánh nặng chi phí trong quá trình sử dụng xe. Dưới đây sẽ là 5 chiếc xe cũ được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường Mỹ, dành cho những người mua đặt yếu tố này lên hàng đầu. 1. Toyota Prius Prime 2018 Prime là phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) đầu tiên của dòng xe hybrid Toyota Prius được ra mắt vào năm 2012. Phiên bản Prius Prime 2018 thuộc sản phẩm thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Toàn bộ sức mạnh của Toyota Prius Prime được cung cấp bởi một động cơ xăng 1.8L và 2 mô tơ điện. So với thế hệ đầu tiên, những công nghệ cải tiến và bộ pin lithium-ion 8,8 kWh ở Toyota Prius Prime 2018 (thế hệ 2) cho phép chiếc xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện với phạm vi 40km. Khi kết hợp động xăng và mô tơ điện, chiếc xe chỉ tiêu thụ nhiên liệu 4,7L/100km. Ngoài ra, Toyota Prius Prime 2018 có thể kéo dài phạm vi di chuyển thêm một chút bằng cách điều chỉnh hệ thống điều hòa thông qua ứng dụng Entune Prime trước khi rút vòi sạc. Mẫu PHEV của Toyota mất 5 giờ để đầy bằng bộ chuyển đổi nguồn điện 120V và mất 2 giờ với nguồn điện 240V. Xe chỉ chở được 4 hành khách nhưng khả năng xử lý và các tính năng an toàn của bản PHEV tương tự như bản HEV. 2. Toyota Camry Hybrid LE 2018 Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều xe hybrid lọt vào danh sách những xe tiết kiệm xăng nhất này vì chúng cung cấp những gì tốt nhất của cả xe điện lẫn xe xăng. Toyota Camry Hybrid LE cung cấp mức kết hợp ấn tượng hơn cả người em Prius Prime khi chỉ tốn có 4,52L/100km, trong thành phố là 4,61L/100km trong thành phố và trên đường cao tốc là 4,44L/. Ngoài ra, hệ thống truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L và mô tơ điện tạo ra công suất 208 mã lực, khiến nó trở thành một trong những hệ thống mạnh nhất trong số các xe hybrid. Việc tích hợp công nghệ Toyota Safety Sense đã khiến việc lái xe trở nên an toàn khi có hàng loạt các tính năng hỗ trợ lái xe đi kèm. 3. Honda Fit 2018 Honda Fit đời 2018 là một trong những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất vì mẫu xe này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn nổi bật là lựa chọn thiết thực cho việc lái xe hàng ngày. Mẫu xe hatchback cỡ B này của Honda cung cấp trải nghiệm lái thú vị và không gian chứa đồ rộng rãi, và quan trọng hơn là Honda Fit không có mức giá cao như xe điện hoặc xe hybrid. Honda Fit được trang bị động cơ 1.3L và 1.5L đi kèm hộp số CVT có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 6,53L/100km, trong thành phố là 7,13L/100km và trên đường cao tốc là 5,88L/100km. Ở thế hệ thứ 3, Honda Fit tạo nên khác biệt với thiết kế ghế ngồi "Magic Seat", nhờ đó xe cung cấp thể tích nội thất rộng rãi là 2.710 lít. Điều này tạo ra một không gian chứa đồ rộng rãi trong khi hầu hết các loại xe khác đều đánh đổi sự thoải mái để đạt mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu. 4. Mazda CX-3 2018 Bạn có thể tự hỏi tại sao Mazda CX-3 lại nằm trong danh sách những chiếc xe tiết kiệm xăng nhất. Đơn giản vì mẫu xe SUV cỡ B này xứng đáng có một vị trí nhờ đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời mà ít có những nhược điểm thường gặp của SUV. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Mazda CX-3 trong điều kiện đường liệu kết hợp 7,59L/100km, trong thành phố là 8,11L/100km và trên đường cao tốc là 6,92L/100km. Nhìn chung, Mazda CX-3 được đánh giá là mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật với thân xe đẹp, nội thất được chế tác tinh xảo và khả năng xử lý mượt mà. 5. Toyota Yaris iA 2018 Toyota Yaris iA là chiếc xe rẻ nhất trong danh sách này. Tuy nhiên, mức tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe này khi chạy trên đường hỗn hợp đạt 672L/100km, trong thành phố là 7,35L/100km và trên đường cao tốc 4,88L/100km, đáng ngưỡng mộ vì đây là xe chạy bằng xăng với động cơ 1.5L kết hợp số hộp tự động hoặc số sàn 6 cấp. Về ngoại thất, xe có thiết kế mới, thể thao và năng động hơn nhờ lấy nguyên thiết kế của chiếc Mazda2, chỉ thay đổi một chút ở lưới tản nhiệt. Nội thất và các tính năng công nghệ cũng được bê nguyên từ Mazda2 nên nhìn chung tạo cảm tốt hơn so với mức giá. Theo Motor 1