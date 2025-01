5 mẫu váy liền 'hack' tuổi chị em nên mặc trong dịp Tết

5 mẫu váy liền sau đây sẽ giúp chị em có phong cách Tết ấn tượng, trẻ trung. Váy liền là món thời trang đậm chất nữ tính, được nhiều chị em yêu thích. Khi diện váy, các nàng dễ dàng có được vẻ ngoài yêu kiều, nổi bật. Vì thế, váy liền chính là kiểu trang phục hoàn hảo cho dịp Tết. Nếu lựa chọn váy một cách khéo léo, chị em còn có vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới hơn. Sau đây là 5 mẫu váy liền mang tới hiệu quả "hack" tuổi tốt, chị em nên sắm ngay cho tủ đồ mặc Tết: Váy gile Váy gile là món thời trang mà chị em có thể mặc đẹp trong suốt 4 mùa nếu mix & match một cách hợp lý. Trong tiết trời se lạnh cuối đông và đầu mùa xuân, các nàng hãy kết hợp váy gile cùng áo sơ mi hoặc áo blouse tay bồng. Những cách phối đồ này sẽ giúp chị em có được bộ cánh ấm áp. Ngoài ra, combo váy gile và áo sơ mi/blouse còn mang đến cho người diện nét trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần nữ tính. Một đôi khuyên tai ngọc trai sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể set váy gile. Váy sơ mi Váy sơ mi phù hợp để mặc trong những ngày ấm áp. Ưu điểm của mẫu váy này là sự thanh lịch, chỉn chu nhưng vẫn rất hiện đại. Hiệu quả "hack" tuổi càng được phát huy tối ưu khi chị em chọn váy sơ mi mang các tông màu sáng như trắng, be hoặc hồng pastel. Chị em không nên bỏ qua yếu tố "hack" dáng khi chọn váy sơ mi. Cụ thể, các nàng hãy ưu tiên váy sơ mi dáng ngắn hoặc váy sơ mi có đường nhấn eo để "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Váy len Nhắc đến các mẫu váy liền đặc trưng của mùa lạnh, không thể quên nói tới váy len. Món thời trang này giữ ấm khá hiệu quả. Ngoài ra, váy len còn mang tới cho vẻ ngoài nét trẻ trung, thời thượng. Chị em đừng chỉ giới hạn phong cách với những chiếc váy len dài. Váy len ngắn cũng rất đáng bổ sung cho tủ đồ. Mẫu váy này quyến rũ và giúp tôn dáng cao ráo hơn. Các quý cô sành điệu thường tô điểm thắt lưng mảnh cho váy len. Váy vải tweed sáng màu Váy vải tweed là biểu tượng cho sự yêu kiều. Do đó, các nàng không nên bỏ qua mẫu váy này khi xây dựng style Tết. Có nhiều phiên bản váy vải tweed mà chị em có thể lựa chọn. Muốn "hack" tuổi tối ưu, chị em nên ưu tiên váy vải tweed sáng màu. Phiên bản này rất tươi xinh, ngọt ngào nhưng vẫn đảm bảo nét sang trọng cho người mặc. Váy vải tweed vốn đã nổi bật, chị em chỉ cần kết hợp item này cùng với túi xách, giày dép màu trung tính là có được outfit sành điệu. Váy voan Váy voan có nét dịu dàng và bay bổng. Bên cạnh đó, mẫu váy này cũng rất nổi bật. Chị em nên ưu tiên váy voan mang những tông màu tươi sáng như trắng, hồng pastel hay xanh nhạt. Váy voan sáng rất ngọt ngào và "hack" tuổi hiệu quả. Ngoài ra, mẫu váy này lên hình "sống ảo" khá hút mắt. Chị em có thể tạo nên set váy voan tinh tế, sang trọng bằng cách đi sandal cao gót quai mảnh hoặc giày màu be. Theo PNVN