5 mẫu giày mùa lạnh có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục

Để xây dựng phong cách mùa lạnh đẹp toàn diện, giày chính là món thời trang chị em cần lựa chọn khéo léo. Khi sắm kiểu giày phù hợp, thời trang mùa lạnh của chị em sẽ trở nên sành điệu và sang trọng hơn. Một số kiểu giày còn mang đến công dụng tôn dáng cao ráo, thanh thoát. Giày mùa lạnh có nhiều mẫu mã đa dạng. Điều này có thể khiến chị em bối rối khi lựa chọn. Để không phải suy nghĩ nhiều khi đi mua sắm lẫn phối đồ, các nàng hãy tham khảo 5 mẫu giày có thể kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục sau đây: Giày loafer Giày loafer được ưa chuộng từ năm này qua năm khác. Lý do cũng rất dễ hiểu, mẫu giày này có kiểu dáng tinh giản, mang đến nét cá tính xen lẫn sự thanh lịch cho người diện. Đây là kiểu giày rất dễ phối đồ. Chị em có thể kết hợp giày loafer với quần jeans trẻ trung, bụi bặm, chân váy nữ tính hay các outfit công sở đứng dáng. Xoay quanh giày loafer, chị em có thể tìm thấy nhiều phiên bản khi đi mua sắm. Trong đó, giày loafer màu đen, be, nâu là đáng đầu tư nhất vì là "bảo chứng" cho vẻ ngoài tinh tế. Giày búp bê đơn giản Nhắc đến các mẫu giày mùa lạnh phổ biến nhất, giày búp bê là món đồ không thể quên nói tới. Giày búp bê mang đậm chất nữ tính. Ngoài ra, mẫu giày này còn giúp "hack" tuổi nhờ nét ngọt ngào, xinh yêu. Các nàng chưa cần sắm giày búp bê có thiết kế quá cầu kỳ. Giày búp bê trơn màu trung tính, giày hai tông màu hay giày gắn nơ mảnh là những xu hướng phổ biến nhất. Những phiên bản giày búp bê này có nét hiện đại, kết hợp được với cả set quần dài lẫn váy vóc, giúp chị em hoàn thiện các outfit hài hòa. Giày boots Giày boots được ưa chuộng trong mùa lạnh không chỉ bởi công dụng giữ ấm. Mẫu giày này còn được đánh giá cao ở tính thời trang. Giày boots có hai phiên bản phổ biến là boots thấp cổ và cao cổ. Nếu như boots thấp cổ mang đến ấn tượng về sự trang nhã thì boots cao cổ lại nổi bật, quyến rũ hơn. Dù lựa chọn của chị em là gì, hãy ưu tiên boots cao gót để tôn dáng tối ưu, đồng thời nâng tầm sự chỉn chu, sang trọng. Bên cạnh boots mang tông màu đen, các nàng hãy làm mới phong cách mùa đông với boots màu nâu, be hoặc đỏ thẫm… Giày mary jane Giày mary jane gây ấn tượng mạnh ở sự nữ tính và yêu kiều. Đặc trưng của giày mary jane là kiểu dáng ôm chân mềm mại, có thêm chi tiết quai ngang. Thiết kế này tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục. Giày mary jane không chỉ phù hợp với váy vóc điệu đà, mẫu giày này còn kết hợp ăn ý cùng quần jeans, quần âu hoặc quần short năng động. Các nàng có thể làm mới style với những mẫu giày mary jane bắt mắt hơn như giày màu đỏ nâu, ánh kim… Các phiên bản giày mary jane này không khó để kết hợp, đồng thời tạo điểm nhấn long lanh cho outfit. Giày sneaker trắng Giày sneaker trắng phù hợp với 4 mùa trong năm nhưng lý tưởng nhất để diện khi thời tiết chuyển lạnh. Mẫu giày này giữ ấm chân hiệu quả, đồng thời có sự sành điệu, không bao giờ lỗi mốt. Khi hoàn thiện outfit bằng một đôi sneaker trắng, tổng thể trang phục sẽ trẻ trung hơn. Dù là biểu tượng cho sự khỏe khoắn, năng động nhưng sneaker trắng vẫn ghi điểm thanh lịch. Do đó, chị em có thể kết hợp giày sneaker trắng với outfit công sở mà vẫn đảm bảo được độ tinh tế cho tổng thể. Chưa hết, giày sneaker trắng sẽ không làm giảm đi nét nữ tính của những set váy điệu đà, bay bổng. Theo Phunuvietnam