5 mẫu áo blazer được mỹ nhân Việt diện mãi không chán

Áo blazer màu be

Tươi sáng hơn áo blazer đen, nhưng cũng thanh lịch không kém là blazer màu be. Mẫu áo khoác này cho hiệu quả trẻ hóa phong cách tốt, đồng thời lý tưởng để thêm vào tủ đồ tối giản.

Các mỹ nhân Việt diện áo blazer màu be theo cách trang nhã. MC Khánh Vy kết hợp áo blazer màu be với áo len trắng, quần âu đen, không quên tô điểm thắt lưng da để tạo điểm nhấn sang xịn mịn và tôn dáng hiệu quả. Ca sĩ Yến Trang tạo điểm nhấn cho set áo blazer màu be một chiếc áo họa tiết. Tuy nhiên, sự kết hợp này không làm giảm đi nét tinh tế của tổng thể trang phục.

Áo blazer cộc tay

Ở những nơi có thời tiết mùa đông không lạnh, áo blazer cộc tay có thể là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện phong cách. Blazer cộc tay rất thanh lịch, nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, trẻ trung. Áo blazer cộc tay rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu áo này cùng quần âu để tạo nên bộ trang phục thanh lịch, hợp diện từ công sở ra phố. Thời thượng và "cool ngầu" hơn là công thức áo blazer cộc tay kết hợp với quần short đồng bộ. Ý tưởng diện đồ này vừa "hack" tuổi, vừa tôn dáng nhưng vẫn rất sang xịn mịn.

Theo Phụ Nữ Mới