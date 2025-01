5 lý do nên chờ MacBook Pro ra mắt năm sau

Các mẫu MacBook Pro 2025 sẽ chỉ có một cải tiến hiệu suất nhỏ với chip M5, trong khi 'cuộc đại tu thực sự' sẽ đến vào năm sau, theo tin tức rò rỉ mới nhất. Vào tháng 10/2024, Apple đã thực hiện một cuộc đại tu toàn diện cho các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch, với chip M4, M4 Pro và M4 Max, cổng Thunderbolt 5 trên các mẫu cao cấp, thay đổi màn hình, và nhiều nâng cấp khác. Tuy nhiên, một bản nâng cấp lớn hơn cho MacBook Pro sẽ đến ngay trong năm 2026. Apple được cho là sẽ có "cuộc đại tu thực sự" với MacBook Pro 2026. Ảnh: Macrumors Theo Mark Gurman của Bloomberg, các mẫu MacBook Pro 2025 sẽ chỉ có một cải tiến hiệu suất nhỏ với chip M5, trong khi “cuộc đại tu thực sự” sẽ đến vào năm 2026. Dưới đây là 5 thay đổi lớn được đồn đại sẽ đến với dòng laptop cao cấp của Apple vào năm tới. Màn hình OLED Thông tin rò rỉ cho biết các mẫu MacBook Pro đầu tiên với màn hình OLED sẽ được ra mắt vào năm 2026. Theo công ty nghiên cứu Omdia, Apple rất có khả năng sẽ giới thiệu MacBook Pro với màn hình OLED vào năm sau. Nhà phân tích màn hình Ross Young cũng cho rằng chuỗi cung ứng của Apple dự kiến sẽ có đủ công suất sản xuất màn hình OLED tối ưu hóa cho laptop vào năm 2026 để đưa công nghệ này lên MacBook Pro. So với màn hình mini-LED hiện tại, OLED mang lại nhiều cải tiến, bao gồm độ sáng cao hơn, tỷ lệ tương phản cao hơn với màu đen sâu hơn, hiệu suất năng lượng tốt hơn giúp kéo dài tuổi thọ pin... Thiết kế mới mỏng hơn, nhẹ hơn Việc chuyển sang màn hình OLED có thể cho phép MacBook Pro sắp tới có thiết kế mỏng hơn. Khi iPad Pro M4 được công bố vào tháng 5/2024, Apple đã giới thiệu nó là sản phẩm mỏng nhất của hãng. Sau đó, Mark Gurman gọi iPad Pro là "sự khởi đầu của một thế hệ thiết bị Apple mới", và cho biết Apple đang làm việc để MacBook Pro mỏng hơn trong “vài năm tới.” Tuy nhiên, MacBook Pro đã dày và nặng hơn trong lần thiết kế lại gần nhất vào năm 2021, khi Apple tái bổ sung nhiều cổng kết nối từng bị loại bỏ để làm thân máy mỏng hơn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Apple có thể làm mỏng MacBook Pro năm 2026 mà không loại bỏ những chức năng vừa được tái bổ sung này. Camera đục lỗ Nếu người dùng đã chán ngán vì phần “tai thỏ” (notch) chiếm chỗ trên màn hình MacBook, thì đây là tin vui. Apple dự kiến sẽ loại bỏ “tai thỏ” khỏi MacBook Pro vào năm 2026, theo lộ trình được chia sẻ bởi Omdia. Các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch ra mắt năm tới sẽ có camera đục lỗ ở phía trên màn hình, thay vì “tai thỏ” mà người dùng đã quen thuộc. Điều này sẽ mang lại nhiều điểm ảnh hiển thị hơn và tạo ra thiết kế màn hình liền mạch hơn. Modem 5G Đầu năm 2025, Apple dự kiến giới thiệu chip 5G tùy chỉnh mà hãng đã phát triển trong nhiều năm. Chip modem này sẽ được tích hợp vào iPhone SE, iPad giá rẻ và iPhone 17 "Air", cho phép Apple thử nghiệm công nghệ này trước khi đưa vào các thiết bị cao cấp. Mark Gurman cho biết Apple đang “nghiên cứu” khả năng tích hợp chip modem thế hệ thứ hai vào dòng Mac, sớm nhất là vào năm 2026. Điều này mở ra tiềm năng cho một chiếc MacBook Pro có kết nối di động trong cùng năm. Chip modem đầu tiên của Apple sẽ hỗ trợ tốc độ 5G sub-6GHz, nhưng phiên bản thế hệ thứ hai sẽ hỗ trợ công nghệ mmWave nhanh hơn, theo Gurman. Chip M6 2nm Nếu Apple vẫn theo khung thời gian triển khai chip M4, hãng sẽ cập nhật dòng MacBook Pro vào tháng 10 năm nay với chip dòng M5. Các chip này sẽ được sản xuất bằng tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC, được gọi là N3P, mang lại cải tiến hiệu suất và hiệu quả năng lượng so với chip M4. Tiếp đó, chip M6 có thể sử dụng tiến trình đóng gói hoàn toàn mới, sẽ được trang bị cho các mẫu MacBook Pro 2026. Một tin đồn cho biết chip A20 của Apple trên các mẫu iPhone 18 năm tới sẽ chuyển từ đóng gói InFo (Integrated Fan-Out) sang WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Công nghệ này mang lại sự tự do hơn trong việc kết hợp các thành phần khác nhau trong một gói duy nhất, mở ra cơ hội phát triển các chipset phức tạp hơn. Điều này có thể giúp Apple phát triển chip M6 với tiến trình 2nm, tận dụng công nghệ WMCM để tạo ra các phiên bản chip tùy chỉnh mạnh mẽ hơn. MacBook Pro 2026 nhiều khả năng sẽ được công bố vào tháng 10/2026, theo khung thời gian nâng cấp chip thường niên của Apple. Nếu các tin đồn này chính xác, MacBook Pro 2026 sẽ là một bản nâng cấp đáng kể, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vượt trội cả về hiệu năng, thiết kế và công nghệ hiển thị. Xem video concept MacBook Pro mới với chip M6 (nguồn video: zellzoi/YouTube):