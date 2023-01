5 lý do khiến xe ô tô bị trượt đăng kiểm khí thải

Hệ thống nạp khí (chủ yếu là bộ lọc gió của động cơ) khi bị tắc, bẩn hoặc hoạt động không bình thường cũng có thể dẫn tới tình trạng dư lượng khí carbon monoxide (CO) hoặc hydrocarbo (CH4).

5. Đèn Check Engine sáng

Nếu đèn Check Engine bật sáng, cho dù là do một trong những lý do trên hay do một vấn đề hoàn toàn khác, xe ô tô của bạn sẽ tự động trượt bài kiểm tra khí thải.

Mặc dù có thể đặt lại đèn Check Engine để đèn này tạm thời không sáng, nhưng cách làm này vẫn sẽ không thể giúp xe của bạn vượt qua quy trình kiểm định xe.

Vì điều đó thường khiến xe ô tô ở trạng thái “không sẵn sàng” cho đến khi các cảm biến khác nhau tích lũy dữ liệu từ việc lái xe bình thường. Sau khi dữ liệu đó được ghi lại, bất kỳ lỗi nào ghi nhận được cũng sẽ khiến đèn Check Engine có thể sẽ xuất hiện trở lại.

Có khá nhiều mã lỗi liên quan đến khí thải có thể xuất hiện, một số trong số này bao gồm: P0141 (Lỗi Mạch Điện Cảm Biến Oxy), P0410 (Trục trặc hệ thống phun khí thứ cấp), P0411 (Phát hiện lưu lượng hệ thống phun khí thứ cấp không chính xác), P0430 (Hiệu quả của hệ thống xúc tác dưới ngưỡng) và P0449 (Lỗi mạch điều khiển van xả gió hệ thống kiểm soát sự bốc hơi của nhiên liệu).

Ngô Minh