5 loại trái cây nên ăn thường xuyên để phòng cúm

Bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và prebiotic như cam, đu đủ, kiwi, lựu và chuối sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng cúm hiệu quả. Ảnh: Hải Linh.

Cam

Cam là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất, với 53mg vitamin C trên 100g (theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - USDA). Vitamin C giúp kích thích sản xuất bạch cầu, hỗ trợ cơ thể chống lại virus cúm.

Lợi ích phòng cúm:

Tăng cường sản xuất kháng thể chống virus.

Giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng cúm.

Cách sử dụng:

Ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống mỗi ngày.

Kết hợp với các loại trái cây khác để tăng cường dinh dưỡng.

Đu đủ