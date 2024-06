5 kiểu đầm chiết eo thon thả cho nàng eo bánh mì

Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các nàng eo bánh mì. Các đường sọc dọc tạo cảm giác kéo dài và gọn gàng cho vòng eo. Không chỉ vậy, kiểu đầm này còn có tác dụng ảo ảnh, thon gọn vòng hai một cách hiệu quả. Các nàng có thể chọn những chiếc đầm sọc đứng hoặc sọc ngang tùy theo phong cách của mình. Điểm nhấn ở đây chính là việc kết hợp đường may chiết eo tinh tế.

2. Đầm chiết eo bản to

Những chiếc đầm với đường chiết eo bản to không chỉ tôn lên vòng eo mà còn nhấn mạnh vào đường cong cơ thể, tạo cảm giác chủ nhân trông thon thả hơn. Kiểu đầm này thường kết hợp với những đường xếp ly, nếp gấp kết hợp cùng đường may bản to ở vòng 2 để tạo thêm điểm nhấn. Các nàng có thể chọn những mẫu đầm chiết eo gam màu trung tính như đen, trắng hay be để tôn lên vẻ đẹp tinh tế.