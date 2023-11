5 hoa hậu quốc tế dự sinh nhật Bảo tàng Thế giới cà phê

Đặc biệt, bộ phim tài liệu đầu tiên về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam do hãng truyền thông danh tiếng Warner Bros Discovery phối hợp Trung Nguyên Legend sản xuất được công chiếu từ ngày 24/11/2023 trên toàn cầu có tên The Tao of Coffee - Cà phê Đạo sẽ là một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập Bảo tàng Thế giới cà phê, 20 năm thương hiệu cà phê G7 chinh phục toàn cầu.

Theo lời giới thiệu của Discovery, bộ phim sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về sự khác biệt, đặc biệt của cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam, về vùng đất Buôn Ma Thuột, quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, nổi tiếng toàn cầu với các thương hiệu: Bảo tàng Thế giới cà phê, Cà phê G7, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend,…

Bảo tàng Thế giới cà phê mở cửa đón khách từ ngày 23/11/2018, đến nay đã trở thành điểm đến quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và là "Một trong 17 điểm đến tốt nhất phải đến khi tới Việt Nam" - theo đánh giá của Wanderlust, tạp chí du lịch hàng đầu Anh Quốc.

Đây cũng là địa chỉ lý tưởng để tìm hiểu những điều thú vị về cà phê, về nguồn gốc của nhiều nền văn minh cà phê trên thế giới cũng như quy trình thu hái và chế biến tặng phẩm tự nhiên giá trị này.

Nơi đây được định vị là một Bảo tàng của tương lai, đem đến những trải nghiệm Sống - mở - tương tác, đồng thời tái hiện, phát triển và quảng bá những nét đẹp văn hóa bản địa.