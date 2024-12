5 đời xe Honda CR-V cũ có nhiều vấn đề, người dùng không nên mua

Honda CR-V là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng. Nhưng không phải đời xe nào của mẫu SUV cỡ C này cũng là sự lựa chọn hoàn hảo. Ra mắt tại thị trường Mỹ vào năm 1997, Honda CR-V đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ kết hợp giữa sự thoải mái, linh hoạt và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, bên cạnh những đời xe CR-V được nhiều khách hàng ưa thích, một số lại nổi tiếng vì độ tin cậy thấp hơn hoặc các vấn đề dai dẳng. Dưới đây là những đời xe Honda CR-V cần tránh dựa trên khiếu nại của chủ sở hữu xe. Honda CR-V 2007 Honda CR-V 2007 đánh dấu sự khởi đầu của thế hệ thứ 3 nhưng đời xe cũng mang đến một loạt các vấn đề. Theo ghi nhận của Kelley Blue Book (KBB - công ty nghiên cứu và định giá xe của Mỹ), chủ sở hữu thường xuyên nêu ra các vấn đề như hệ thống điều hòa nhanh hỏng và lốp xe mòn nhanh, lớp sơn dễ bong tróc so với dự kiến khiến họ phải sửa chữa và thay thế tốn kém. Ngoài các vấn đề trên, Repairpal (trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô của Mỹ) cho biết CR-V 2007 còn các lỗi như chốt khóa cửa bị kẹt, không dừng được cần gạt mưa và tự động chuyển số ngột ngột. Điều này cũng gây ra nhiều phiền toái và chủ xe thường phải trả nhiều chi phí sửa chữa các vấn đề. Vì thế, đời xe Honda CR-V 2007 thường được khuyến nghị là mẫu xe cũ nên tránh mua. Honda CR-V 2011 Mechanic Base (chuyên trang tư vấn, đánh giá và sửa chữa ô tô của Mỹ) cho biết đời xe Honda CR-V 2011 đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an toàn. Theo đó, nhiều tài xế đã báo cáo rằng xe đột nhiên mất trợ lực lái hoặc tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn, một số tài xế khác chỉ ra hiệu quả phanh xe không tốt, có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm trên đường. Ngoài ra, động cơ bị rò rỉ dầu và lốp xe mòn sớm đã làm cho độ tin cậy của mẫu xe này bị sụt giảm. Hàng loạt vấn đề về động cơ, phanh và hệ thống lái trên CR-V 2011 đã khiến Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) phải đưa ra thông báo tới 13 đợt triệu hồi đối với đời xe này. Do đó, Honda CR-V 2011 trở thành một trong những đời xe kém tin cậy nhất và là lựa chọn rủi ro đối với những người mua xe cũ muốn tìm kiếm sự an tâm. Honda CR-V 2015 Năm 2015 là đời cuối của Honda CR-V thế hệ thứ 4 và đời xe này đã gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tổ chức NHTSA cho biết các khiếu nại của người dùng chủ yếu liên quan đến lỗi động cơ và tình trạng động cơ rung quá mức khi chạy không tải hoặc ở tốc độ thấp. Ngoài ra, đời xe này cũng gặp vấn đề với hệ thống điều hòa, khiến người lái không thể điều chỉnh nóng hoặc lạnh như ý muốn. Cả ba vấn đề đều khiến trải nghiệm lái xe không thoải mái, việc sửa chữa hoặc khắc phục gây tốn kém chi phí, khiến Honda CR-V 2015 trở thành đời xe năm cần tránh. Honda CR-V 2017-2018 Năm 2017, Honda ra mắt mẫu CR-V thế hệ thứ 5 với nhiều công nghệ mới và những thay đổi về thiết kế. Tuy nhiên, Carcomplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng) đánh giá đời xe mẫu xe này gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về động cơ. Vấn đề lớn nhất là dầu động cơ bị nhiễm xăng, làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của động cơ. Điều này đã ảnh hưởng đến độ tin cậy của động cơ, nếu không được kiểm tra, chủ xe CR-V có thể sẽ phải thay một động cơ hoàn toàn mới, dẫn tới chi phí sửa chữa tăng cao. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng tiếp tục báo cáo về vấn đề liên quan đến điện, đặc biệt là ắc quy, bộ khởi động và hệ thống điều hòa. Bước sang năm 2018, ngoài các vấn đề chưa xử lý được ở đời xe 2017, Honda CR-V 2018 còn gặp phải sự cố liên quan đến hệ thống phanh. Cũng theo Carcomplaints, một số tài xế báo cáo rằng phanh đột nhiên kích hoạt mà không có lý do, dẫn tới các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Với nhiều vấn đề gặp phải trên CR-V 2017-2018, Honda phải đưa ra thông báo triệu hồi 24.000 xe, đồng thời phải gia hạn bảo hành cho các mẫu xe CR-V gặp lỗi, khiến đời xe 2017-2018 trở thành một trong đời xe của Honda CR-V mà người dùng không nên mua. Tổng hợp Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!