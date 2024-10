5 điều cần cân nhắc trước khi mua xe có hộp số ly hợp kép

Những mẫu xe được trang bị hộp số ly hợp kép DCT xuất hiện tại Việt Nam ngày một nhiều. Vậy, loại hộp số này có ưu nhược điểm gì để đáng lựa chọn? Trước đây, hộp số ly hợp kép thường chỉ được nhắc đến trên các mẫu xe cao cấp của Audi, Porsche, Volkswagen. Nhưng hiện nay, các mẫu xe của những thương hiệu phổ thông như Ford, Hyundai, KIA, MG, Lynk & Co cũng đã được trang bị loại hộp số này. Hộp số tự động ly hợp kép được trang bị trên mẫu xe phổ thông Hyundai Kona. Ảnh: Hyundai Tuy nhiên, không ít khách hàng vẫn chưa biết hộp số ly hợp kép hoạt động như thế nào và chúng có gì hơn kém so với hộp số tự động thông thường. Dưới đây là 5 điều mà khách hàng cần cân nhắc trước khi mua xe có hộp số ly hợp kép. 1. Hộp số ly hợp kép là gì? Hộp số ly hợp kép hay còn gọi là hộp số DCT (viết tắt của cụm từ Dual Clutch Transmission) là một dạng hộp số mới với cấu tạo gồm hai bộ ly hợp như số sàn, mỗi bộ ly hợp sẽ chịu trách nhiệm một dãy số chẵn hoặc lẻ. Nói một cách đơn giản, đây là hộp số sàn tự động kết hợp một số ưu điểm như khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hộp số sàn (MT) và cảm giác chuyển số nhanh và tiện lợi của hộp số tự động (AT). Đó là lý do nhiều khách hàng bắt đầu thích loại hộp số DCT và các nhà sản xuất ô tô cũng nhận ra điều đó để dần biến chúng trở nên phố biến hơn trên các dòng xe phổ thông. Tất nhiên, hộp số ly hợp kép thường sẽ là trang bị tùy chọn trên các phiên bản cao cấp nhất và thường có giá bán cao. 2. Bảo dưỡng, sửa chữa hộp số DCT có tốn kém? Do hộp số ly hợp kép có cấu tạo phức tạp hơn hộp số tự động thông thường nên dễ hiểu việc bảo dưỡng một chiếc xe có hộp số DCT sẽ tốn kém hơn so với các loại hộp số khác, trong trường hợp nếu xe gặp sự cố về hộp số, cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Sự khác biệt về chi phí cũng có thể lý giải tại sao những chiếc xe được trang bị loại hộp số này thường đắt hơn. Hộp số ly hợp kép thường có cấu tạo phức tạp nên có giá thành và chi phí sửa chữa cao. Ảnh: J.D. Power Dẫu vậy, những người mua xe mới được trang bị hộp số DCT nếu có gặp vấn đề về hộp số thường được các hãng bảo hành. Điều này có nghĩa là chi phí thay thế có thể không phải là vấn đề lớn đối tất cả người mua xe. 3. Hộp số ly hợp kép có thể sử dụng được trong bao lâu? Giống như bất kỳ bộ phận nào của ô tô, những người có ý định mua xe có hộp số ly hợp kép nên cân nhắc đến độ tin cậy. Một số người tự hỏi liệu hộp số DCT có bền như các loại hộp số khác không. Theo các chuyên gia sửa chữa, loại hộp số này có độ tin cậy tương đương với hộp số tự động thông thường. Tất nhiên, tuổi thọ sẽ còn phải phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả nhà sản xuất hộp số. Tuy nhiên, người mua thường có thể mong đợi chúng bền như các tùy chọn hộp số khác trong điều kiện bình thường. 4. Dầu hộp số bị bẩn Những người đang cân nhắc mua xe sử dụng hộp số DCT nên lưu ý đến tình trạng nhiễm bẩn dầu hộp số. Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra khi vật liệu mòn từ bộ ly hợp đi vào dầu hộp số. Một số dấu hiệu của tình trạng này có thể bao gồm tiếng ồn và khả năng chuyển số chậm. 5. Quá nhiệt hộp số Tùy vào thiết kế của từng nhà sản xuất, hộp số ly hợp kép được chia làm 2 dạng gồm: khô và ướt. Trong đó để giúp tản nhiệt cho hộp số, dạng ướt được nhúng dầu và dạng khô chỉ sử dụng không khí. Trước đây, để giảm giá thành khi đưa lên các mẫu xe phổ thông, các nhà sản xuất thường sử dụng hộp số ly hợp kép dạng khô. Tình trạng quá nhiệt thường xảy ra trên xe có hộp số ly hợp kép dạng khô. Ảnh minh họa Do bị giới hạn ở khả năng tản nhiệt, cộng thêm điều kiện giao thông thường xuyên ùn tắc nên hộp số ly hợp kép dạng khô thường xuyên gặp vấn đề về quá nhiệt. Trong nhiều trường hợp, xe sẽ phải dừng lại để chờ nguội. Hiện nay, các nhà sản xuất cũng đã lưu ý về vấn đề này khi chuyển dần sang sử dụng hộp số ly hợp kép dạng ướt, nên khách hàng có thể yên tâm hơn. Nếu vẫn muốn mua xe có hộp số DCT, người dùng cần lưu ý gì? - Không nên về N khi dừng đèn đỏ (tính theo số giây): Lý do là khi để xe ở chế độ D không ga, phanh dừng thì ngắt truyền động, nên đĩa ly hợp không trượt… sẽ an toàn cho hộp số. Nếu xe có tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, hãy sử dụng trong tình huống kẹt xe để tránh mòn ly hợp. - Không nên nuôi ga giữ xe trên dốc:Người lái không nên giữ cho xe dừng trên dốc bằng cách giữ nhẹ chân ga bởi khi ấy ly hợp sẽ phải làm việc vất hơn để giữ cho xe đứng yên. Hơn nữa, khi không đủ tốc độ để khớp hoàn toàn nên sẽ dẫn đến trượt và gây mòn ly hợp. - Không nên dùng Sport Mode khi đi đường tắc: Việc sử dụng Sport Mode khi di chuyển trong điều kiện tắc đường sẽ giật vì ly hợp kép chuyển số nhanh, giữ số thấp với vòng tua máy cao trong thời gian lâu, lên chậm về nhanh… Vậy nên, đường tắc sẽ giật khó chịu và cũng không tốt cho bộ ly hợp. - Xử lý khi hộp số bị quá nhiệt: Với xe có hộp số ly hợp kép, nên chuyển cần số về P và vẫn nổ máy để hộp số nguội tự nhiên sau vài phút. Thời gian cần để hộp số nguội khoảng từ 10-15 phút. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!