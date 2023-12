5 điểm nhấn vòng 7 V.League 2023-2024

V.League không còn đội bất bại

Sau 7 vòng đấu, V.League không còn có đội bóng nào sở hữu thành tích bất bại. Thanh Hoá là đội duy nhất không thua tính đến trước vòng 7. Tuy nhiên, đội bóng của Velizar Popov đã thua Bình Dương 0-1 trên sân Gò Đậu, trong trận đấu mà đội chủ nhà đã thi đấu rất chặt chẽ, hiệu quả.

Bàn thua sốc của Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An đã thua đội TPHCM 0-1 với bàn thua rất hi hữu. Phút 90+1, Văn Huy trả bóng từ phần sân đội TPHCM về phía thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, bóng đá quá mạnh khiến thủ môn của Sông Lam Nghệ An không kịp cứu thua.

Đây là một trong những bàn đá phản lưới nhà “sốc” nhất trong lịch sử V.League bởi khoảng cách rất xa, lên đến hơn 50m. Trận thua này khiến Sông Lam Nghệ An tiếp tục đứng trong nhóm cuối bảng và niềm tin của người hâm mộ vào họ càng trở nên ít hơn.