5 địa danh tuyệt đẹp ở Việt Nam vào mùa xuân: Hãy xách balo lên và đi để không bỏ lỡ!

Khu Quần thể danh thắng Tràng An tọa lạc ở thành phố Ninh Bình (cách trung tâm Hà Nội 110 km) đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vì vẻ đẹp tự nhiên cùng bề dày về văn hóa của mảnh đất này. Bạn có thể đi thuyền để khám phá thiên nhiên hoang sơ nơi đây với sông, với núi, những khu rừng xanh mướt đẹp đến vô thực sẽ làm nao lòng bất kỳ du khách nào.

Tràng An thậm chí còn được ví như một “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, sông nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.

Đến Ninh Bình vào những ngày mùa xuân, du khách còn có cơ hội tham gia lễ hội chùa Bái Đính - tự hào là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, diễn ra từ mồng 6 tết đến hết tháng 3 hàng năm.

4. Huế