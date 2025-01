5 cung hoàng đạo thật thà nhất

Những cung hoàng đạo này chúa ghét lươn lẹo thảo mai, chỉ thích nói thẳng. Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Cự Giải là cung hoàng đạo đứng đầu về sự chung thủy, nghĩa là không gì có thể khiến họ nói dối khi bạn đang mong chờ một sự thật từ Cự Giải. Và thậm chí khi bạn không yêu cầu, Cự Giải cũng vẫn sẽ nói ra điều mà họ nghĩ là bạn cần biết. Họ đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra điều đó mà. Bạn có thể sẽ rất shock và bị tổn thương khi nghe được sự thực, nhưng yên tâm Cự Giải sẽ là chỗ dựa và sẵn sàng nghe bạn dốc bầu tâm sự đó.

Bạch Dương rất thẳng thắn trong cách giao tiếp. Ảnh minh họa Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương thực sự không nhìn thấy giá trị trong việc bịa đặt, chòm sao này sẵn sàng gửi một tin nhắn thẳng thừng bất chấp việc nó có thể làm tổn thương cảm xúc của bạn mà không cần phải đoán già đoán non. Cung hoàng đạo Bạch Dương rất thẳng thắn trong cách tiếp cận với thái độ: "Tôi không quan tâm". Điều này làm cho Bạch Dương trở thành một người bạn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một tình bạn bền vững. Tuy nhiên, bạn không nên là người dễ giận dỗi, vì bạn sẽ cần chuẩn bị cho những gì mình có thể phải nghe. Ví dụ như nếu đang thắc mắc liệu một bộ trang phục có hợp với bạn hay không, một Bạch Dương sẽ cho bạn biết chính xác những suy nghĩ của mình, không vì muốn lấy lòng bạn mà trốn tránh sự thật. Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Ma Kết cực ghét nói dối, và khi họ buộc phải nói dối thì đó quả là một điều rất khó khăn. Họ mất quá nhiều thời gian để nói dối. Tại sao họ mất nhiều thời gian như vậy? Đó là bởi vì đầu tiên, họ phải đưa ra quyết định nói dối, đó là một trận chiến tinh thần diễn ra không ngừng nghỉ trong đầu họ. Sau đó, họ phải nghĩ ra một điều gì đó ít nhất cũng đáng tin một chút, để khi lời nói dối thốt ra khỏi miệng, mọi người đều thấy rõ ràng rằng họ đang nói dối. Kết không muốn làm mất uy tín của bản thân nên việc nói dối đối với chòm sao này quả là khó khăn, họ biết chữ tín quan trọng như thế nào, chòm sao này đa phần chỉ nói dối trong trường hợp bất đắc dĩ mà thôi.

Ma Kết cực ghét nói dối, và khi họ buộc phải nói dối thì đó quả là một điều rất khó khăn. Ảnh minh họa Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Vì muốn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, Nhân Mã cũng chẳng để những lời nói dối trói buộc mình vào đó. Đó cũng chính là lý do họ có gì nói nấy, cực kỳ thẳng thắn và thật thà. Một Nhân Mã có tinh thần tự do không có thời gian để kể một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Họ sẽ cho bạn biết chính xác mình muốn gì, mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Chuyện gì họ cũng đánh giá cao hiệu quả, đi thẳng vào vấn đề mà không phải nghĩ ngợi xem nên nói gì. Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Thiên Bình được biết đến là người cân bằng tốt, bao gồm cả việc nói sự thật. Họ chính là thước đo công lý, vì vậy sự trung thực là một phần quan trọng trong những gì họ lý tưởng hóa trong thế giới cân bằng hoàn hảo của mình. Mong muốn làm hài lòng tất cả mọi người cũng là lý do họ cố gắng hết sức để duy trì mức độ trung thực với mọi người xung quanh để giữ hòa khí và hòa thuận. Thậm chí người thân mà có làm sai Thiên Bình cũng không đứng ra để bảo vệ. Thay vào đó, họ sẽ khai thác khía cạnh phân tích của mình và giúp cho người này nhìn cuộc sống của mình một cách trung thực và không thiên vị. Tuy nhiên, Thiên Bình dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, điều đó có nghĩa là cán cân của họ có thể nghiêng về phía có lợi cho bất kỳ ai mà họ đang cảm thấy bị thuyết phục. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy họ trưng cầu ý kiến của cả thế giới trước khi quyết định. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi