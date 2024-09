5 cung hoàng đạo nữ thích dựa dẫm, sống phụ thuộc

Một số cung hoàng đạo nữ có thói quen phụ thuộc vào nửa kia khi yêu, bởi như vậy sẽ giúp họ cảm thấy mình được yêu thương và che chở, không bao giờ phải sợ nỗi cô đơn bủa vây. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Top cung hoàng đạo thích dựa dẫm đầu tiên phải kể đến Kim Ngưu bởi những họ rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần người khác nói động chạm đến mình một chút cũng đủ làm Kim Ngưu suy nghĩ, lo lắng, thậm chí mất ăn mất ngủ. Xét về phương diện tình cảm, cô nàng Kim Ngưu ghét sự cô đơn nên lúc nào cũng muốn ở cạnh người thân, bạn bè, đặc biệt là người mình yêu để có cảm giác được yêu thương, che chở, cảm thấy an toàn. Xét về phương diện tài chính, mặc dù là một người đầu đội trời chân đạp đất nhưng chòm sao nữ này cũng khá là chú trọng vật chất, tiền bạc. Một ngày nào đó nếu phát hiện ra rằng dù cho đã làm việc cực khổ nhưng mà số tiền tích lũy lại tăng với một "tốc độ rùa bò", thì cho dù là có chút chí khí thật nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, Kim Ngưu cũng vẫn rất dễ xao động. Những cô nàng Kim Ngưu có thể chấp nhận sống phụ thuộc để bản thân mình để có một cuộc sống sung túc, dư dả, không phải lo lắng quá nhiều về cơm áo gạo tiền.

Cô nàng Kim Ngưu ghét sự cô đơn nên lúc nào cũng muốn ở cạnh người thân, bạn bè, đặc biệt là người mình yêu để có cảm giác được yêu thương, che chở. Ảnh minh họa Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Cô nàng Cự Giải là một người rất giỏi che giấu bản thân, nhưng một khi rơi vào lưới tình, họ gần như buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị của mình, thể hiện những mặt yếu ớt nhất của bản thân trước mặt nửa kia. Cho nên, mức độ phụ thuộc vào người yêu của nàng Cua thật sự rất lớn. Thậm chí có thể nói, khi yêu, cô nàng hoàng đạo này như một đứa trẻ, cần được yêu thương, cần được bao bọc mọi lúc mọi nơi. Cô ấy trở nên dè dặt, lo sợ nhiều điều, sợ nhất là người yêu rời bỏ mình. Cho nên khi yêu, cuộc sống của Cự Giải sẽ có biến đổi rất lớn vì tình yêu. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Xét dưới góc độ tình cảm, Nhân Mã không dễ tin tưởng vào người khác, nhưng nếu được đối xử tốt trong một khoảng thời gian, những cô nàng hoàng đạo này sẽ tin tưởng người đó rất nhiều. Bình thường nàng Nhân Mã rất cá tính, yêu thích độc lập nhưng cũng không tránh khởi những giây phút yếu lòng. Sự nhạy cảm cũng khiến Nhân Mã luôn ao ước được ở bên mọi người để cùng trò chuyện, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Trong vấn đề tài chính, không cần biết là trong sinh hoạt hay là trong công việc thường ngày, Nhân Mã đều mang dáng vẻ của sự thoải mái, tự do tự tại, thích hưởng thụ nhiều hơn so với lao động. Vì thế, Nhân Mã sẵn sàng dựa dẫm vào người khác để không cần phải làm việc mà vẫn được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, đủ đầy.



Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11) Các cô nàng Bọ Cạp nổi tiếng là người rất chung tình. Cho nên khi rơi vào lưới tình, nàng Bọ Cạp thường không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình một cách lý trí, cũng chẳng thể khống chế được khuynh hướng phụ thuộc vào nửa kia. Chỉ cần ở bên cạnh người ấy, đối phương lập tức trở thành cả thế giới của chòm sao này. Làm gì, suy nghĩ điều gì, Bọ Cạp đều coi người ấy là trung tâm và xoay quanh đối phương. Tình yêu gần như là tất cả với chòm sao nữ này, dễ dàng khiến họ sẵn sàng hy sinh và trao đi tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa mà chẳng hề hối hận điều gì. Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Nếu như trong công việc, Ma Kết nguyên tác và trách nhiệm bao nhiêu thì trong lĩnh vực tình cảm, chòm sao này lại sâu sắc, tâm lý bấy nhiêu. Tử vi 12 cung hoàng đạo nhận thấy, Ma Kết có khả năng nhìn thấu tâm trí người khác và luôn quan tâm đến cảm xúc của họ hết mức có thể, sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ mọi người khi họ cảm thấy yếu đuối, chán nản. Tuy nhiên, trên thực tế, Ma Kết cũng là một người rất bất an. Đôi khi họ cũng rất cô đơn và cần một người nào đó đi cùng để được dựa dẫm, được quan tâm như bao người khác. Vì vậy, Ma Kết cũng luôn có tên trong top chòm sao thích dựa dẫm. Việc có người để nhờ vả và tựa vào sẽ thú vị hơn nhiều so với phải một mình chống chọi với bão táp phong ba ngoài kia. Xét về vấn đề tiền bạc, việc được người khác bao bọc, sẵn sàng chi hầu bao cho mình luôn là điều ai cũng muốn được tận hưởng, không riêng gì Ma Kết. Tuy nhiên, chòm sao này cũng nên cân nhắc kĩ, phụ thuộc quá nhiều sẽ dễ mắc nợ đó. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.