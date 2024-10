5 cung hoàng đạo nữ khó nắm bắt nhất, bởi họ rất giỏi che giấu cảm xúc

Thay vì mạo hiểm kể câu chuyện của mình cho người khác, 5 cung hoàng đạo nữ này chọn cách im lặng và giả vờ như không mảy may quan tâm đến chúng. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Cung hoàng đạo che giấu cảm xúc tốt nhất còn ai khác ngoài Nhân Mã. Được biết đến là những kẻ vô tư nhất, vui chơi bay nhảy suốt ngày, Nhân Mã được coi là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nhưng thực chất trong lòng Nhân Mã chất đầy ưu tư, chỉ là nàng quá giỏi che giấu chúng, không muốn mình bị mất hình tượng trước người khác. Cảm xúc của nàng khó có ai bắt kịp được. Cũng như trong tình yêu, đừng tưởng bạn đã hiểu rõ nàng. Vì Nhân Mã sẽ không cho bạn thấy bất kì dấu hiệu gì, kể cả việc ghen tuông.

Cảm xúc của nàng Nhân Mã khó có ai bắt kịp được. Cũng như trong tình yêu, đừng tưởng bạn đã hiểu rõ nàng. Ảnh minh họa Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Là một chòm sao nằm trong danh sách các cung hoàng đạo giỏi che giấu cảm xúc, thế giới nội tâm của những chú Cua rất phức tạp, khó hiểu, tự gây mâu thuẫn với chính bản thân mình. Người mới quen sẽ cho rằng Cự Giải là một người cực kỳ lý trí trong mọi hoàn cảnh, làm việc gì cũng giữ được tỉnh táo, không bao giờ hành động vội vàng thiếu suy nghĩ. Nhưng thực ra đó chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài của chòm sao này mà thôi. Bề ngoài của Cự Giải khá lãnh đạm nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho nội tâm mềm yếu, dễ tổn thương mà chỉ có những người thật sự hiểu Cự Giải mới biết được. Tính cách nhạy cảm, dễ tổn thương, suy nghĩ cảm tính khiến họ luôn thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, Cự Giải buộc phải đeo một lớp mặt nạ văn nhã để che đậy cảm xúc như lửa nóng bên trong của mình. Hơn nữa, việc Cự Giải sống hai mặt cũng là có mục đích cá nhân cả. Đây vốn là chòm sao sống rất thực tế, chỉ cần là việc hay người có lợi cho mình, họ sẵn sàng tỏ ra yêu thích và nhiệt tình với đối phương. Vì thuộc họ Nước, tính cách của cung hoàng đạo này cũng thuộc dạng khó đoán, dễ thay đổi. Chính vì thế, nhiều người có cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh Cự Giải bởi họ cho rằng chòm sao này khá giả tạo và không thành thật dù thực tâm Cự Giải cũng không có ý xấu nào với đối phương. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Xử Nữ là cung hoàng đạo nhút nhát và thiếu tự tin. Họ luôn nhìn vào khuyết điểm của mình và cảm thấy phiền hà về nó. Xử Nữ còn là người rất thực tế và lý trí. Khả năng phân tích của họ là lý do khiến họ không cảm thấy thoải mái để bày tỏ cảm xúc bên trong. Họ cho rằng việc tiết lộ mình đang cảm thấy như thế nào đồng nghĩa họ đang mất kiểm soát và thiếu tỉnh táo. Bên cạnh đó, Xử Nữ còn là người của công việc. Đối với họ, thời gian là vô cùng quý giá. Vì thế, sẽ rất khó để họ bỏ ra hàng giờ chỉ để tỉ tê với bạn về câu chuyện của họ. Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương là những con người rất có cá tính, nàng luôn làm những điều khiến đối phương tin tưởng. Tin tưởng đến mức rằng Bạch Dương không dễ dàng quỵ ngã nhưng ngược lại, cho dù được bao bọc bởi lớp tường thành mang tên "mạnh mẽ" thì nàng cũng là phụ nữ, vẫn có những lúc yếu mềm. Bạch Dương che giấu cảm xúc của mình rất nhanh trước khi người khác kịp nhìn thấy, đôi lúc nàng sẽ rũ bỏ tất cả nếu như ai đó làm tổn thương. 5 cung hoàng đạo nữ khó nắm bắt nhất, bởi họ rất giỏi che giấu cảm xúc- Ảnh 2.

Bạch Dương che giấu cảm xúc của mình rất nhanh trước khi người khác kịp nhìn thấy. Ảnh minh họa Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Với một người yêu thích cái đẹp như Thiên Bình, họ luôn muốn bản thân lúc nào cũng phải hoàn hảo không chút tỳ vết trong mắt người khác. Tính cách kiêu ngạo của Thiên Bình là do bẩm sinh, họ rất chú ý ánh mắt người khác nhìn mình ra sao. Không ai có thể để ý cái nhìn của người khác hơn chòm sao này. Cho nên họ vẫn quen sắm vai một người có hình tượng vô cùng chững chạc và hoàn hảo nhất. Làm hài lòng tất cả mọi người cũng chính là bản chất của chòm sao này. Nếu có một cuộc tranh cãi giữa những người bạn, họ sẽ dung hòa bằng mọi giá thay vì xu nịnh một bên. Mặc kệ điều đó khiến họ trở nên thiếu chính kiến, "ba phải" trong mắt người khác. Thêm nữa, bản chất của Thiên Bình ít khi nào thù dai hay giận ai quá lâu, mặc dù họ nhớ tất cả những lỗi lầm mà người khác gây ra cho họ nhưng họ vẫn có thể tha thứ và bỏ qua chuyện cũ. Vậy nên, đừng cảm thấy lạ nếu như bạn vừa thấy Thiên Bình tức tối một người nào đó nhưng vài hôm sau đã có thể vui vẻ cười nói với người đó rồi. Bề ngoài như "thiên sứ hòa bình" và luôn tỏ ra vô cùng thông thái hoàn mỹ như vậy, nhưng thực chất Thiên Bình lại rất dễ bối rối mỗi khi gặp vấn đề bất ngờ, thậm chí không thể làm đúng như những gì mình đã "khoe mẽ" trước đó. Chỉ những ai thân thiết với chòm sao này mới biết rằng họ cũng là người rất hay lệ thuộc vào người khác, giống như trẻ con luôn cần được người lớn hướng dẫn xem nên làm gì. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi