5 cung hoàng đạo làm việc gì cũng thong thả, lười biếng nhưng cuộc đời lại an nhàn

Câu cửa miệng của các cung hoàng đạo này chính là 'để mai tính', dù là chuyện nhỏ hay chuyện to thì cũng phải xếp hàng chờ xử lý, không vội vàng. Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Trong từ điển của các Song Tử chưa bao giờ tồn tại khái niệm "chăm chỉ" hay "cần cù", thế nên cứ động đến công việc hay nhiệm vụ là người thuộc cung hoàng đạo này chắc chắn sẽ la lên oai oái. Họ thường chỉ chủ động làm việc mình thích, nhưng mỗi lần Song Tử thích thú với điều gì thì chỉ được... vài giây. Cả thèm chóng chán, lại thêm tính cách phóng khoáng quá mức, tự do quá đà, hết thích một cái là họ sẵn sàng bỏ ngang không chút lăn tăn, hoặc hoàn thành một cách qua loa đại khái. Nguyên nhân dẫn đến tính cách biếng nhác này của Song Tử một phần cũng do "căn bệnh" ham chơi, lại tò mò, ham thích tìm hiểu khám phá mọi thứ trong cuộc sống. "Bận" quan tâm đến những thay đổi và sự hay ho của... cả thế giới như vậy thì não bộ còn đâu chỗ chứa cho công việc? Trong mắt Song Tử hầu như không có sự tồn tại của công việc, chỉ có những cuộc rong chơi tới bến cùng hành trình khám phá đất trời. Nếu ai đó cho rằng có thể dùng luật lệ, nguyên tắc hay thứ gì khác để tạo áp lực hoặc "mua chuộc" Song Tử, ép họ phải lao động một cách cần mẫn, chuyên tâm, hẳn người đó sẽ thất bại bởi ngoài tự do, họ chẳng cần gì thêm. Trong mắt Song Tử hầu như không có sự tồn tại của công việc, chỉ có những cuộc rong chơi tới bến cùng hành trình khám phá đất trời. Ảnh minh họa Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11) Từ thời cắp sách đến trường, Bọ Cạp đã không phải là một học sinh siêng năng và chăm chỉ. Họ chỉ học để đối phó với những bộ môn mà mình không có hứng thú để dành thời gian làm những việc khác có "ý nghĩa" hơn đối với họ. Tuy nhiên, Bọ Cạp may mắn được thiên phú cho một khối óc thông minh và đầy trí tuệ. Họ sử dụng trí khôn của mình để giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chính vậy nên thành tích của Bọ Cạp lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh nể phục. Dù ham chơi nhưng Bọ Cạp là người trưởng thành, biết suy nghĩ và lúc nào cũng vạch ra định hướng tương lai cho bản thân. Khi đã xác định được hướng đi, Thiên Yết sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều mình muốn. Sự tham vọng sẽ trở thành động lực giúp họ tiến về phía trước và tất nhiên, Bọ Cạp sớm muộn cũng đi đến đích, gặt hái được thành công khiến ai cũng phải trầm trồ. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Kim Ngưu được xếp vào "hàng ngũ" các cung Hoàng đạo có tính cách lười biếng... từ trong trứng. Họ được thừa hưởng cùng lúc niềm ham mê cuộc sống vật chất của nhóm nguyên tố Đất, lại thêm đặc tính "ì ạch", ngại hành động, ngại thay đổi của các cung mang tính chất kiên định. Thế nên mơ ước cả đời của Kim Ngưu đơn giản chỉ là được hưởng thụ cuộc sống vật chất một cách sung sướng: không phải động tay chân vào việc gì, lại được ăn thật thỏa thích, ngủ thật nhiều, chơi thật đã, tiếp cận với thật nhiều tiện nghi, tiền tiêu mỏi tay. Lười biếng như vậy, vì sao Kim Ngưu chỉ đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này? Quả thật "ngồi mát ăn bát vàng" chính là tư tưởng thường trực trong đầu Kim Ngưu từ lúc sinh ra. Thế nhưng giống như các cung Đất khác, họ thuộc tuýp người lý trí và sở hữu tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Vậy nên Kim Ngưu dù lười cũng sẽ không bao giờ bỏ bê công việc bởi họ ý thức được nhiệm vụ của một cá nhân trong tập thể. Muốn hưởng thụ, muốn được làm biếng nhưng họ hiểu rõ hai phạm trù này không thể nào "sánh bước" cùng nhau. Lười làm việc thì không thể có viễn cảnh sung sướng và ngược lại, muốn sống như trên thiên đường thì phải gạt bỏ tư tưởng lười nhác của mình mà lao động hăng say. Kim Ngưu được xếp vào "hàng ngũ" các cung Hoàng đạo có tính cách lười biếng... từ trong trứng. Ảnh minh họa Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Thiên Bình hay xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại là kẻ "dở chứng", họ biết cách "tốt khoe xấu che" đấy. Với ấn tượng đầu tiên thì mọi người sẽ luôn nghĩ Thiên Bình siêng năng và ưa sạch sẽ, nhưng hoàn toàn là ngược lại hết nhé. Họ làm theo kiểu là "hứng", nếu có hứng, sẽ làm tích cực và còn làm tốt hơn những gì đã đề ra nữa kìa, còn không có hứng thì Thiên Bình sẽ "nhây" từ ngày này qua tháng nọ. Thiên Bình sẽ lại nằm dài nhưng lại chẳng buồn đụng đến việc gì hết, chỉ nằm đó và suy nghĩ miên man linh tinh không rõ ràng như thế thôi. Những người như Thiên Bình sẽ không muốn hành hạ bản thân là phải theo bất kì khuôn mẫu nào cả, vì không theo đuổi sự hoàn mỹ giống như Xử Nữ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả, Thiên Bình cho rằng mọi thứ chỉ cần tàm tạm là đủ, không cần phải quá kĩ lưỡng hay đi vào chi tiết đến thế. Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Sư Tử cũng là những người phóng khoáng, ham vui nhưng tính cách của họ dễ nắm bắt hơn so với người thuộc cung Song Tử. Là cung hoàng đạo thuộc nhóm nguyên tố Lửa, Sư Tử được thừa hưởng tính cách dứt khoát, quyết đoán, rõ ràng, luôn biết rõ đâu là lúc chơi đâu là lúc phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ có điều, Sư Tử lại mắc bệnh "ngôi sao". Họ luôn thích nắm giữ ngôi vị cao nhất trong mọi công việc hoặc tổ chức, thích được người khác tôn vinh, phục tùng. Vì vậy, đừng mơ đến việc họ tự mình động tay vào những việc nhỏ nhặt. Trong đầu Sư Tử vốn đã lập trình sẵn tư tưởng "cấp dưới" là người phải trực tiếp làm việc, còn "chúa tể" như họ chỉ cần ngồi một chỗ và chỉ tay năm ngón. Họ cũng có chút ngại ngần bởi động tay động chân vào việc gì cũng có thể khiến diện mạo bên ngoài hoàn hảo của mình bị tổn hại. Đối với cung hoàng đạo có tính cách "bá đạo" này, càng dùng biện pháp ép buộc hay cưỡng chế, họ càng tỏ ra cứng đầu. Họ sẽ chỉ tự giác và chăm chỉ làm việc khi được ai đó khích lệ, khen ngợi, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng khi giao trọng trách. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo GĐXH