5 cung hoàng đạo không thích bon chen, sân si nên điều họ nhận được còn nhiều hơn cả mong đợi

Không bon chen danh lợi, tranh đua thiệt, 4 cung hoàng đạo dưới đây chọn cách sống hài hòa. Thế nhưng, họ vẫn luôn gặt hái được nhiều thành công nhờ được Thần tài chiếu cố. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Xem bói tử vi, Song Ngư là cung hoàng đạo có trái tim thánh thiện, tấm lòng bao dung. Nhiều người thuộc chòm sao này luôn đau nỗi đau nhân gian, tích cực tham gia công tác xã hội, thiện nguyện để giúp đỡ mọi người. Dường như, những chú cá nhỏ chỉ ước được cho đi nhiều hơn chứ không bao giờ bon chen tranh đấu, giành giật cùng ai. Trong một xã hội phức tạp như hiện nay, giữ được tâm thế ấy không phải ai cũng có thể làm được. Tấm lòng của Song Ngư bao la là vậy, lớn hơn hết thảy mọi cám dỗ tầm thường nên họ cũng nhận lại từ cuộc sống rất nhiều điều tốt đẹp. Tất cả những điều ấy đều do phúc báo mà có được. Với tấm lòng lương thiện của mình, rất nhiều Song Ngư không chỉ được hưởng vật chất đủ đầy, gia đạo yên ấm mà còn được người đời kính trọng.



Song Ngư là cung hoàng đạo có trái tim thánh thiện, tấm lòng bao dung. Ảnh minh họa Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Kim Ngưu chính xác là cung Hoàng đạo "an phận", không thích bon chen tranh đấu nhất vòng tròn Hoàng đạo. Họ trời sinh tính cách bình hòa, thích yên ổn, biết hài lòng với những gì bản thân có được nên chẳng bao giờ ngó ngàng đến "chuyện nhà người ta". Dù tính cách lúc nào cũng hiền lành, đủng đỉnh, thủng thẳng nhưng Kim Ngưu thường có cuộc sống đủ đầy, viên mãn đáng ao ước. Được bảo hộ bởi sao Kim, tiền bạc đến với họ là nhờ thực lực nhưng cũng rất tự nhiên. Cũng bởi tính cách an phận, yêu hòa bình nên các mối quan hệ của họ khá êm đềm, hòa hợp. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Lịch vạn niên cho hay, người thuộc cung Bảo Bình dù chỉ một chút ý nghĩ hơn thua với người khác cũng không có. Với tính cách có phần khác biệt, bảo Bảo luôn xem mình là kẻ đứng ngoài cuộc đời, đôi khi còn cảm thấy những người khác thấp bé, thua kém hơn và không thể hiểu mình. Trong suy nghĩ của Bảo Bình, tranh đấu, bon chen với những người như vậy thực sự với không có nghĩa lý gì. Cung hoàng đạo này còn bận nghiền ngẫm, ngâm cứu về những thứ xa vời, vĩ mô hơn. Vì đứng ngoài xu hướng xã hội nên Bảo Bình thường không bị vướng vào những đau khổ, những nỗi thất vọng mà nhiều người hay phải đối mặt trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bảo Bình tỉnh táo nên luôn có những cách khác lạ và khôn ngoan để kiếm ra nhiều tiền. Họ không tham lam, không cố chấp nên lại thường "cầu được ước thấy". Con đường công danh sự nghiệp cứ vút lên như một đường thẳng, khiến nhiều người ao ước được như vậy.

Người thuộc cung Bảo Bình dù chỉ một chút ý nghĩ hơn thua với người khác cũng không có. Ảnh minh họa Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Chỉ cần không động đến gia đình của Cự Giải, họ thực sự sẽ mãi mãi giữ được tính cách đơn thuần, không tham vọng, không hơn thua. Thậm chí cung Hoàng đạo này còn chủ trương nhường nhịn sẻ chia chứ đừng nói là cạnh tranh, giành giật với người khác. Lúc nào cũng vì mọi người mà quên đi lợi ích bản thân, chấp nhận sống mờ nhạt nhưng êm ấm nên Cự Giải được mọi người yêu mến, cuộc sống ưu ái. Người thuộc cung này thường được viên mãn trong hôn nhân, con cái. Tài chính cứ hết lại có, đủ để sống một đời đủng đỉnh không lo nghĩ. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Trong 12 chòm sao, Nhân Mã là cung hoàng đạo rất khiêm tốn, thích đứng ở góc không ai chú ý để quan sát xung quanh hơn là trở thành tâm điểm của mọi người. Với những người chỉ có mối quan hệ xã giao gặp rồi là thôi với mình, Mã Nhi thường giữ thái độ khá khách sáo và có chút hờ hững. Trong cuộc sống, chòm sao này đủ chín chắn và thông minh để xác định mình muốn gì, cần làm gì mà không nhất thiết phải phô trương ra bên ngoài. Hơn ai hết, Mã Nhi rất thích hướng tới một cuộc sống tự do, nơi mình có thể thỏa thích làm những điều mình thấy thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Chỉ cần không đụng đến lý tưởng của bản thân, họ thực sự sẽ mãi sống trong thế giới của riêng mình, không tham vọng, không hơn thua. Đối với chòm sao này, cuộc sống vốn đã quá xô bồ và vội vã, nếu để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đó thì sớm muộn cũng có ngày gục ngã vì mệt mỏi. Chi bằng cố gắng sống chậm lại, tận hưởng dư vị của mỗi ngày được sống, đó cũng là một cách để họ thể hiện sự tự tin của bản thân. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Giadinhvaxahoi