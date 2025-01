5 con giáp đa nghi hơn Tào Tháo

Trong số 12 con giáp, những người thuộc các con giáp dưới đây rất dễ ghen tuông vô cớ và làm hỏng chuyện. Tuổi Thân

Dù yêu mãnh liệt thì tuổi Thân cũng không bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào người ấy. Ảnh minh họa Xem tử vi cho thấy, khá nhiều những người đàn ông thuộc con giáp Thân sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Khi yêu, họ cũng chân thành, thật thà, đó là những đức tính đáng quý, vì thế họ cũng mong muốn một nửa của mình cũng phải được như thế, tuy nhiên, những người đàn ông tuổi này thường có xu hướng đa nghi. Do đó, nếu là một nửa của họ thì đừng dại đùa hay hé lộ rằng ai đó đang tán tỉnh mình, những người này rất dễ ghen tuông vô cớ và làm hỏng chuyện. Dù yêu mãnh liệt thì tuổi Thân cũng không bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào người ấy. Không những thế, bản mệnh còn khá khó tính và khắt khe khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Họ luôn đặt ra những nguyên tắc, luật lệ và yêu cầu người khác phải làm theo. Chính vì vậy mà trong mắt đối phương, chàng giáp này là người đàn ông khá bảo thủ và gia trưởng. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có xu hướng cẩn trọng từng li từng tí khi đối diện với đối phương. Ảnh minh họa Tuổi Mùi theo tử vi 12 con giáp là tuổi mà dễ đánh mất tình yêu nhất, bỏ lỡ cơ hội khi gặp được tình yêu đời mình. Tuổi Mùi có xu hướng cẩn trọng từng li từng tí khi đối diện với đối phương. Họ giữ nhiều điều trong lòng không nói ra vì sợ đối phương không cùng chung cảm xúc mà xa lánh. Vì vậy họ khó xác định được tình cảm lâu dài mà cứ mãi sống trong trạng thái thăm dò, nghi ngờ. Lâu dần họ sẽ tự cảm thấy mệt mỏi, chán nản với việc yêu đương mà khiến tình yêu trôi qua một cách lãng phí. Tuổi Mùi nên tự sửa đổi sự tư ti bên trong mình mà mở lòng nhiều hơn. Tuổi Dậu

Khá nhiều người nhận định đàn ông tuổi Dậu là con giáp đa nghi khi họ có lối sống khá khép kín và bảo thủ. Ảnh minh họa Khá nhiều người nhận định đàn ông tuổi Dậu là con giáp đa nghi khi họ có lối sống khá khép kín và bảo thủ. Đồng thời, con giáp này cũng không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Khi yêu, đàn ông tuổi này cũng rất chân thành nhưng họ lại hay nghi ngờ về sự trung thực của đối phương. Họ nghĩ rằng mình là đấng nam nhi, cho nên nói là nhất định phải làm, và họ áp đặt việc này, không chấp nhận những lời bông đùa của phái nữ. Chính vì vậy mà trong mắt đối phương, đàn ông tuổi Dậu là người hơi cứng nhắc. Vì thế, trong vai trò là một người phụ nữ khéo léo thì bạn chớ nên tỏ thái độ chống đối, có muốn nói điều gì cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn. Và khi đàn ông tuổi Dậu nóng giận thì nên tránh xa thì hơn. Tuổi Tý

Tý là con giáp đa nghi nên họ thường hay chần chừ, đắn đo, do dự khó đưa ra quyết định dứt khoát cho một vài vấn đề nào đó. Ảnh minh họa Tý là con giáp đa nghi nên họ thường hay chần chừ, đắn đo, do dự khó đưa ra quyết định dứt khoát cho một vài vấn đề nào đó. Mỗi khi muốn nói gì hay làm gì họ thường đắn đo hồi lâu mới đưa ra được quyết định, nhất là với chuyện yêu đương. Dù đối phương có đưa ra tín hiệu, ám hiệu tốt nhưng con giáp này lại khó lòng nhận ra, không một động thái đáp trả khiến đối phương hiểu lầm rằng bạn không có tình cảm với mình. Bên cạnh đó, con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu này cũng không dám chủ động bày tỏ tình cảm, sợ rằng mình sẽ là người bị từ chối, đến lúc cảm thấy hối hận, muốn thay đổi thì đã muộn. Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ là những người quý ông vô cùng nguyên tắc và bảo thủ, họ đặt ra những yêu cầu cao, không cho người khác cơ hội thỏa hiệp, hơn nữa lại có tính đa nghi. Ảnh minh họa Đàn ông cầm tinh con ngựa là những người có tính cách độc lập, nóng nảy và có phần gia trưởng. Bởi đàn ông tuổi Ngọ nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm đã trưởng thành, có ý chí quyết tâm. Bản mệnh thích làm việc độc lập, không phụ thuộc hay ỷ lại vào ai. Và ngược lại, anh ta cũng không muốn người khác xen vào việc của mình. Đàn ông tuổi Ngọ là những người quý ông vô cùng nguyên tắc và bảo thủ, họ đặt ra những yêu cầu cao, không cho người khác cơ hội thỏa hiệp, hơn nữa lại có tính đa nghi. Trong tình yêu, chàng giáp này thích chiếm hữu đối phương, luôn muốn người khác phải làm theo sự chỉ đạo của họ. Càng chung sống lâu dài với người tuổi Ngọ, tính cách đó càng bộc lộ rõ rệt. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Giadinhxahoi